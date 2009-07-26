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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП в Днепре: Volkswagen тащил пешехода 50 метров

Смертельное ДТП в Днепре: Volkswagen тащил пешехода 50 метровЛегковушка на большой скорости сбила мужчину.

В ночь на 1 августа на проспекте Слобожанский на остановке Донецкая Volkswagen на большой скорости сбил человека на пешеходном переходе.

Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Днепра Людмиоа Копыленко, передает Хрониа.инфо со ссылкой на 056.

Приехав на место аварии, полицейские обнаружили мертвого мужчину. Также вызвали "скорую" и врачи констатировали смерть человека.

Свидетели ДТП рассказали, что водитель автомобиля Volkswagen ехал на большой скорости и, не притормозив на пешеходном переходе, сбил мужчину, "провез" его на капоте около 50 метров.

"Сам же водитель был в возбужденном состоянии. Но свою вину признал полностью. Возражений не имеет. Мол не заметил пешехода", - говорится в сообщении.

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На место аварии вызвали следователя по ДТП.
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 Теги: ДТП, Днепр

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Сегодня, 09:40 » Автор: Ирина Шевченко
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