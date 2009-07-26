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Убийство военнослужащего возле Харькова: новые подробности
Полиция задержала подозреваемых в убийстве военного.
Вечером 31 июля полиция Харьковской области задержала подозреваемых в таинственном убийстве 23-летнего военнослужащего Константина Казакова в Харьковской области.
Об этом сообщил командир 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Отметим, что Константин был найден мертвым неподалеку воинской части с признаками насильственной смерти – были обнаружены два пореза на шее и ушиб грудной клетки. Предварительные выводы экспертов указывают на то, что тело пролежало в канализационном коллекторе не менее 4 дней.
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"Убийцы найдены за один день и арестованы. Нелюди, которые зверски убили Константина Казакова, будут строго и справедливо наказаны. Спасибо профессионалам новой полиции!", – говорится в сообщении.
Вечером 31 июля полиция Харьковской области задержала подозреваемых в таинственном убийстве 23-летнего военнослужащего Константина Казакова в Харьковской области.
Об этом сообщил командир 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Отметим, что Константин был найден мертвым неподалеку воинской части с признаками насильственной смерти – были обнаружены два пореза на шее и ушиб грудной клетки. Предварительные выводы экспертов указывают на то, что тело пролежало в канализационном коллекторе не менее 4 дней.
Читайте также: Смертельное ДТП в Днепре: Volkswagen тащил пешехода 50 метров
"Убийцы найдены за один день и арестованы. Нелюди, которые зверски убили Константина Казакова, будут строго и справедливо наказаны. Спасибо профессионалам новой полиции!", – говорится в сообщении.
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