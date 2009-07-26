Раздел: Происшествия
В Киеве произошел масштабный пожар
В столице сгорели несколько автомобилей.
Сегодня на рассвете в центре Киева произошел масштабный пожар, сгорели несколько автомобилей, которые были припаркованы во дворе жилого дома по адресу: улица Мечникова, 10/2.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Народна правда.
В районе 3 утра вспыхнул Аudi А4, а огонь с нее перекинулся на рядом припаркованный Тoyota Rav4.
Правоохранители и спасатели, которые приехали на место ЧП, не давали никому из зевак приблизиться к машинам, поскольку существовала угроза взрыва. К счастью, автомобиль, в котором было газобаллонное оборудование, не взорвался.
Из людей никто не пострадал, помощь врачей понадобилась только одной из жительниц дома - возгорание произошло около ее квартиры, она боялась, что огонь перекинется на балкон.
Читайте также: Убийство военнослужащего возле Харькова: новые подробности
Судя по кадрам, пламя задело и жилой дом.
Сегодня на рассвете в центре Киева произошел масштабный пожар, сгорели несколько автомобилей, которые были припаркованы во дворе жилого дома по адресу: улица Мечникова, 10/2.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Народна правда.
В районе 3 утра вспыхнул Аudi А4, а огонь с нее перекинулся на рядом припаркованный Тoyota Rav4.
Правоохранители и спасатели, которые приехали на место ЧП, не давали никому из зевак приблизиться к машинам, поскольку существовала угроза взрыва. К счастью, автомобиль, в котором было газобаллонное оборудование, не взорвался.
Из людей никто не пострадал, помощь врачей понадобилась только одной из жительниц дома - возгорание произошло около ее квартиры, она боялась, что огонь перекинется на балкон.
Читайте также: Убийство военнослужащего возле Харькова: новые подробности
Судя по кадрам, пламя задело и жилой дом.
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