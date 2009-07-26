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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошел масштабный пожар

В Киеве произошел масштабный пожарВ столице сгорели несколько автомобилей.

Сегодня на рассвете в центре Киева произошел масштабный пожар, сгорели несколько автомобилей, которые были припаркованы во дворе жилого дома по адресу: улица Мечникова, 10/2.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Народна правда.

В районе 3 утра вспыхнул Аudi А4, а огонь с нее перекинулся на рядом припаркованный Тoyota Rav4.

Правоохранители и спасатели, которые приехали на место ЧП, не давали никому из зевак приблизиться к машинам, поскольку существовала угроза взрыва. К счастью, автомобиль, в котором было газобаллонное оборудование, не взорвался.

Из людей никто не пострадал, помощь врачей понадобилась только одной из жительниц дома - возгорание произошло около ее квартиры, она боялась, что огонь перекинется на балкон.

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Судя по кадрам, пламя задело и жилой дом.

В Киеве произошел масштабный пожар
В Киеве произошел масштабный пожар
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 Теги: Киев, пожар

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Сегодня, 11:12 » Автор: Ирина Шевченко
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