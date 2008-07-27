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Раздел: Происшествия  
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Возле Винницы ВАЗ протаранил микроавтобус: есть жертвы

Возле Винницы ВАЗ протаранил микроавтобус: есть жертвыОдин человек погиб, трое находятся в больнице.

 31 июля в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек. В Погребищенском районе столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Ивеко».

Об этом рассказали в отдел коммуникаций ГУ ЧП Винницкой области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вiнниця.info.

Водитель «ВАЗ» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с микроавтобусом. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Его пассажир и два человека, ехавшие в «Ивеко», получили травмы. Их госпитализировали в центральную районную больницу.

Спасатели деблокировали из «девятки» тело погибшего водителя.

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По данному факту открыли уголовное производство. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
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 Теги: ДТП, Винницкая область

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Сегодня, 12:40 » Автор: Ирина Шевченко
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