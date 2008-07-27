Раздел: Происшествия
Возле Винницы ВАЗ протаранил микроавтобус: есть жертвы
Один человек погиб, трое находятся в больнице.
31 июля в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек. В Погребищенском районе столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Ивеко».
Об этом рассказали в отдел коммуникаций ГУ ЧП Винницкой области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вiнниця.info.
Водитель «ВАЗ» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с микроавтобусом. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Его пассажир и два человека, ехавшие в «Ивеко», получили травмы. Их госпитализировали в центральную районную больницу.
Спасатели деблокировали из «девятки» тело погибшего водителя.
Читайте также: В Николаеве 13-летний школьник устроил ДТП: пострадал ребенок
По данному факту открыли уголовное производство. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
31 июля в Винницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек. В Погребищенском районе столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Ивеко».
Об этом рассказали в отдел коммуникаций ГУ ЧП Винницкой области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вiнниця.info.
Водитель «ВАЗ» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с микроавтобусом. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Его пассажир и два человека, ехавшие в «Ивеко», получили травмы. Их госпитализировали в центральную районную больницу.
Спасатели деблокировали из «девятки» тело погибшего водителя.
Читайте также: В Николаеве 13-летний школьник устроил ДТП: пострадал ребенок
По данному факту открыли уголовное производство. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
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