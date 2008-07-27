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Раздел: Происшествия  
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Масштабная авария на Донетчине: есть пострадавшие

Масштабная авария на Донетчине: есть пострадавшиеПострадал 8-летний ребенок.

Вчера, 31 июля, в Волновахе (Донецкая область) столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате чего пострадал 8-летний ребенок и его родители.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, авария произошла в 15 часов дня. Микроавтобус "Рено" пытался обогнать грузовик "ГАЗ", но не выбрал безопасную дистанцию и вьехал в него.

В полиции сообщают, что вследствие ДТП пострадали родители и их 8-летний ребенок. Их с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу города Волноваха.

В Донецкой области столкнулись грузовик и микроавтобус, пострадал ребенокФото: авария в Волновахе

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"Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами"", - говорится в сообщении.
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 Теги: ДТП, Донецкая область

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Сегодня, 14:30 » Автор: Ирина Шевченко
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