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Раздел: Происшествия  
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Резонансное убийство участника АТО возле Запорожья: новые детали

Резонансное убийство участника АТО возле Запорожья: новые деталиСовершение убийства готовилось не меньше двух дней.

После резонансного убийства в Бердянске ветерана АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат") копы рассказали о ходе расследования этого преступления.

Как заявил начальник областного управления Нацполиции Сергей Комиссаров, нападение готовилось как минимум два дня, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Так, на данный момент известно, что четверо задержанных возле Васильевки не являются жителями Запорожской области, а пятый из подозреваемых, которого задержали в Бердянске, оказался местным жителем.

Комиссаров добавил, что нападение организовали члены организованной преступной группировки, которые провели в курортном Бердянске, где проживал Олешко, не меньше двух дней. На "дело" злоумышленники подготовили несколько автомобилей, один из которых — на еврономерах.

Фактов о причинах нападения и его предпосылках пока не сообщается, а сами задержанные, по словам начальника областной полиции, отказались давать показания, и поэтому заказчик убийства все еще не установлен.

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Комиссаров добавил, что среди подозреваемых оказались и ранее судимые, а в настоящее время всем задержанным подозреваемым уже вручили уведомления о подозрении. Следователи принимают решение о выделении охраны родным и близким погибшего.
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 Теги: участник АТО, убийство

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Сегодня, 14:45 » Автор: Ирина Шевченко
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