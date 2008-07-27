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Раздел: Происшествия  
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Масштабное ДТП в Киеве: движение по Столичному шоссе парализовано

Масштабное ДТП в Киеве: движение по Столичному шоссе парализованоНа Столичном шоссе автомобили столкнулись на большой скорости.

В социальных сетях появилось фото столкновения и образовавшейся по этой причине большой пробки. Авария произошла в районе Корчеватого на Столичном шоссе по направлению в Кончу-Заспу.

Об этом сообщают пользователи социальной сети Facebook на страничке "Киев автомобильный", передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Они отмечают, что столкнулось три автомобиля, предположительно из-за превышения скорости один влетел сзади в другого, который неожиданно перестроился. Третий автомобиль, видимо, зацепили.

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Сообщается, что на месте работает полиция и скорая помощь, говориться о том, что есть пострадавшие.

Масштабное ДТП в Киеве: движение по Столичному шоссе парализовано
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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 16:01 » Автор: Ирина Шевченко
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