Раздел: Происшествия
Масштабное ДТП в Киеве: движение по Столичному шоссе парализовано
На Столичном шоссе автомобили столкнулись на большой скорости.
В социальных сетях появилось фото столкновения и образовавшейся по этой причине большой пробки. Авария произошла в районе Корчеватого на Столичном шоссе по направлению в Кончу-Заспу.
Об этом сообщают пользователи социальной сети Facebook на страничке "Киев автомобильный", передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Они отмечают, что столкнулось три автомобиля, предположительно из-за превышения скорости один влетел сзади в другого, который неожиданно перестроился. Третий автомобиль, видимо, зацепили.
Читайте также: Поножовщина в Киеве: трое пострадавших
Сообщается, что на месте работает полиция и скорая помощь, говориться о том, что есть пострадавшие.
В социальных сетях появилось фото столкновения и образовавшейся по этой причине большой пробки. Авария произошла в районе Корчеватого на Столичном шоссе по направлению в Кончу-Заспу.
Об этом сообщают пользователи социальной сети Facebook на страничке "Киев автомобильный", передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Они отмечают, что столкнулось три автомобиля, предположительно из-за превышения скорости один влетел сзади в другого, который неожиданно перестроился. Третий автомобиль, видимо, зацепили.
Читайте также: Поножовщина в Киеве: трое пострадавших
Сообщается, что на месте работает полиция и скорая помощь, говориться о том, что есть пострадавшие.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2265
0
Также советуем посмотреть
- Головоломка от Нацбанка: что ждет курс валют в августе
- Названы версии убийства ветерана АТО в Бердянске
- Паноптикум незгодних
- Смеемся вместе: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Медведчук, мабуть, хоче стати спікером
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Плохие дела России: все только начинается
- Волонтер рассказал, чего не хватает украинской армии
- Де помилилася РПЦ
- Реакция собаки на фильм ужасов "взорвала" Сеть
- Боевики понесли на Донбассе значительные потери
- Покупай слухи, продавай факты
- "Скрепоносцы, они такие": в Сети подняли на смех российских туристов
- О «зраде» на валютном рынке
- В ОБСЕ рассказали о ситуации в оккупированном Иловайске
- Как Захарченко заказывал убийства
- Стало известно о гибели трех украинских военных
- Затопление Львова: соцсети "накрыла" волна забавных фотожаб
- Россиянам объявлен пенсионный дефолт
- "А гном идет купаться": пользователи Сети высмеяли новое фото Медведева
- Чи відбудеться «розмін» Донбасу на Крим
- За сутки на Донбассе один военнослужащий получил ранение
- Утренний позитив: свежая подборка веселых приколов
- "Неси пенсию, крошка": в Сети стебутся над украинской поп-звездой
- Супрун поставила "диагноз" российскому МИД
- Хит Сети: пес снял на камеру свой побег от хозяина
- НАБУ обвинили в сливе данных о расследованиях
- Улыбка до ушей: веселые анекдоты для любителей сарказма
- Украинский активист в Крыму решил продолжать голодовку
- Пятилетняя малышка, играющая с гигантским питоном, "взорвала" Сеть
Оставьте свой комментарий