Раздел: Происшествия
Нападение на чиновницу в Херсоне: новые подробности
Полиция обработала видео с 10 камер наблюдения для поиска нападавшего на Екатерину Гандзюк.
В рамках расследования нападения на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк полиция опросила жителей 250 квартир, которые могли быть свидетелями преступления.
Об этом в ходе брифинга в среду, 1 августа, сообщил заместитель начальника полиции Херсонской области Николай Вербицкий, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, также правоохранителями установлено 14 видеокамер, которые могли зафиксировать перемещение нападающего. С десяти камер уже снято видеоинформацию. Полиция распространила видео с одной из камер, где видно подозреваемого в совершении преступления.
"Кроме того, по приметам были ориентированы экипажи патрульной полиции, полиции охраны и группы реагирования. Отрабатываются торговые заведения, предприятия и организации, в которых установлены камеры видеонаблюдения", - сказал Вербицкий.
Следствие пока рассматривает кільлька версий нападения. В частности - преступление совершено в связи со служебной и общественной деятельностью Екатерины Гандзюк.
"Кроме того, у следствия есть основания полагать, что преступник мог иметь сообщников, которые помогли подозреваемому скрыться с места совершения преступления", - отметил Вербицкий.
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Напомним, 1 августа, по предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, вещество, которым облили Гандзюк, является концентрированной серной кислотой. Учитывая степень тяжести полученных травм повреждений и их опасности для жизни время настоящее преступление квалифицировано по статье 15 (Покушение на совершение преступления), а также пунктом 4 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины.
В рамках расследования нападения на советника городского головы Херсона Екатерину Гандзюк полиция опросила жителей 250 квартир, которые могли быть свидетелями преступления.
Об этом в ходе брифинга в среду, 1 августа, сообщил заместитель начальника полиции Херсонской области Николай Вербицкий, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, также правоохранителями установлено 14 видеокамер, которые могли зафиксировать перемещение нападающего. С десяти камер уже снято видеоинформацию. Полиция распространила видео с одной из камер, где видно подозреваемого в совершении преступления.
"Кроме того, по приметам были ориентированы экипажи патрульной полиции, полиции охраны и группы реагирования. Отрабатываются торговые заведения, предприятия и организации, в которых установлены камеры видеонаблюдения", - сказал Вербицкий.
Следствие пока рассматривает кільлька версий нападения. В частности - преступление совершено в связи со служебной и общественной деятельностью Екатерины Гандзюк.
"Кроме того, у следствия есть основания полагать, что преступник мог иметь сообщников, которые помогли подозреваемому скрыться с места совершения преступления", - отметил Вербицкий.
Читайте также: Поножовщина в Киеве: трое пострадавших
Напомним, 1 августа, по предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, вещество, которым облили Гандзюк, является концентрированной серной кислотой. Учитывая степень тяжести полученных травм повреждений и их опасности для жизни время настоящее преступление квалифицировано по статье 15 (Покушение на совершение преступления), а также пунктом 4 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины.
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