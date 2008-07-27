Раздел: Происшествия
ЧП в Киеве: на Подоле перекрыли движение
По улице Верхний Вал из-за найденной гранаты перекрыли движение транспорта.
Сегодня, 1 августа, на Подоле в Киеве прохожие нашли гранату.
Как сообщает «Киев оперативный» на своей странице в Facebook, опасный предмет находился вблизи дома на улице Верхний Вал, 24, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.
Как сообщила пресс-секретарь полиции Киева в Подольском районе Татьяна Иванюсь, место находки оградили, на месте работают взрывотехники.
«К нам поступило сообщение, что на территории Верхнего Вала нашли предмет, похожий на гранату. В настоящее время на месте работают взрывотехники. Вывода о том, что было найдено - еще нет. Движение будет перекрыто до установления всех обстоятельств», - рассказала пресс-секретарь.
В связи с этим образовались заторы по улицам Межигорская, Верхний Вал, Нижний Вал, Хорива и Ярославская.
По информации пресс-службы Нацполиции, эксперты изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1, которую направят на проведение экспертизы. Работники полиции осмотрели прилегающую территорию и пообщались со свидетелями и очевидцами происшествия.
Читайте также: В Киеве пропал без вести 32-летний мужчина
Проводятся мероприятия по установлению лица, оставившего боеприпас, решается вопрос об открытии уголовного производства. По состоянию на 16.20 движение автомобилей и трамваев восстановлено.
Сегодня, 1 августа, на Подоле в Киеве прохожие нашли гранату.
Как сообщает «Киев оперативный» на своей странице в Facebook, опасный предмет находился вблизи дома на улице Верхний Вал, 24, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.
Как сообщила пресс-секретарь полиции Киева в Подольском районе Татьяна Иванюсь, место находки оградили, на месте работают взрывотехники.
«К нам поступило сообщение, что на территории Верхнего Вала нашли предмет, похожий на гранату. В настоящее время на месте работают взрывотехники. Вывода о том, что было найдено - еще нет. Движение будет перекрыто до установления всех обстоятельств», - рассказала пресс-секретарь.
В связи с этим образовались заторы по улицам Межигорская, Верхний Вал, Нижний Вал, Хорива и Ярославская.
По информации пресс-службы Нацполиции, эксперты изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1, которую направят на проведение экспертизы. Работники полиции осмотрели прилегающую территорию и пообщались со свидетелями и очевидцами происшествия.
Читайте также: В Киеве пропал без вести 32-летний мужчина
Проводятся мероприятия по установлению лица, оставившего боеприпас, решается вопрос об открытии уголовного производства. По состоянию на 16.20 движение автомобилей и трамваев восстановлено.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
771
0
Также советуем посмотреть
- Кит, "почесывающий" бока о гальку, стал звездой Сети
- Существуют ли пределы сотрудничества с властью
- Этот обаятельный пес покорил пользователей Сети
- Головоломка от Нацбанка: что ждет курс валют в августе
- Названы версии убийства ветерана АТО в Бердянске
- Паноптикум незгодних
- Смеемся вместе: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Медведчук, мабуть, хоче стати спікером
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Плохие дела России: все только начинается
- Волонтер рассказал, чего не хватает украинской армии
- Де помилилася РПЦ
- Реакция собаки на фильм ужасов "взорвала" Сеть
- Боевики понесли на Донбассе значительные потери
- Покупай слухи, продавай факты
- "Скрепоносцы, они такие": в Сети подняли на смех российских туристов
- О «зраде» на валютном рынке
- В ОБСЕ рассказали о ситуации в оккупированном Иловайске
- Как Захарченко заказывал убийства
- Стало известно о гибели трех украинских военных
- Затопление Львова: соцсети "накрыла" волна забавных фотожаб
- Россиянам объявлен пенсионный дефолт
- "А гном идет купаться": пользователи Сети высмеяли новое фото Медведева
- Чи відбудеться «розмін» Донбасу на Крим
- За сутки на Донбассе один военнослужащий получил ранение
- Утренний позитив: свежая подборка веселых приколов
- "Неси пенсию, крошка": в Сети стебутся над украинской поп-звездой
- Супрун поставила "диагноз" российскому МИД
- Хит Сети: пес снял на камеру свой побег от хозяина
- НАБУ обвинили в сливе данных о расследованиях
Оставьте свой комментарий