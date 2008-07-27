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Раздел: Происшествия  
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ЧП в Киеве: на Подоле перекрыли движение

ЧП в Киеве: на Подоле перекрыли движениеПо улице Верхний Вал из-за найденной гранаты перекрыли движение транспорта.

Сегодня, 1 августа, на Подоле в Киеве прохожие нашли гранату.

Как сообщает «Киев оперативный» на своей странице в Facebook, опасный предмет находился вблизи дома на улице Верхний Вал, 24, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Большой Киев.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Киева в Подольском районе Татьяна Иванюсь, место находки оградили, на месте работают взрывотехники.

«К нам поступило сообщение, что на территории Верхнего Вала нашли предмет, похожий на гранату. В настоящее время на месте работают взрывотехники. Вывода о том, что было найдено - еще нет. Движение будет перекрыто до установления всех обстоятельств», - рассказала пресс-секретарь.

В связи с этим образовались заторы по улицам Межигорская, Верхний Вал, Нижний Вал, Хорива и Ярославская.

По информации пресс-службы Нацполиции, эксперты изъяли предмет, похожий на гранату Ф-1, которую направят на проведение экспертизы. Работники полиции осмотрели прилегающую территорию и пообщались со свидетелями и очевидцами происшествия.

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Проводятся мероприятия по установлению лица, оставившего боеприпас, решается вопрос об открытии уголовного производства. По состоянию на 16.20 движение автомобилей и трамваев восстановлено.
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 Теги: Киев, ЧП

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Сегодня, 17:28 » Автор: Ирина Шевченко
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