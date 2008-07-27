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Избиение пожилого мужчины в Киеве: новые подробности

Избиение пожилого мужчины в Киеве: новые подробностиЗа содеянное иностранцу грозит до 4 лет лишения свободы.

Киевской местной прокуратурой номер 3 направлено в суд обвинительный акт в отношении гражданина Грузии, который 25 мая избил пенсионера.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратура города Киева, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, пенсионер отреагировал на пренебрежительное отношение работника рынка к женщине и сделал ему замечание. Вместо извинений, 24-летний парень вместе с неустановленными лицами, подошел вплотную к пенсионеру и ударил его кулаком в лицо, причинив закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

"Злоумышленнику инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины, то есть в грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (хулиганстве), совершенном группой лиц", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе прокуратуры сообщают, что досудебное расследование в этом уголовном производстве завершено. Обвинительный акт направлено в Деснянский районный суд г. Киева для рассмотрения по сути. За содеянное молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы.
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 Теги: избиение, Киев

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Сегодня, 17:57 » Автор: Ирина Шевченко
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