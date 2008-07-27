Раздел: Происшествия
Украинские миротворцы уничтожили лагерь повстанцев в Конго
Вследствие боя с повстанцами трое миротворцев из Малави и Танзании получили ранения.
В ДР Конго продолжает накаляться ситуация в противостоянии повстанцев и правительственных войск. Так на прошлой неделе незаконные вооруженные формирования (НВФ) "ADF" несколько раз совершали нападения на опорные пункты правительственных войск и на пехотные подразделения ООН по Малавии и Танзании. Постоянные нападения на мирных жителей с целью дальнейшей их эксплуатации для работ на шахтах или строительства лагерей повстанцев стало привычным явлением для региона северное Киву.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.
Крайним событием было нападение повстанцев НВФ "ADF" на военную базу миссии ООН по стабилизации в ДР Конго United Nations Mission in the DR Congo - Monusco, что находится в аэропорту Мавиви в девяти километрах от города Бени. В течение часового боя боевики применяли стрелковое оружие и освещающие мины для максимального поражения объектов критической инфраструктуры.
Следует отметить, что в данном лагере несут боевое дежурство два вертолета Ми-24, экипажи которых тоже подверглись риску. Шары от автоматов рикошетили по всему лагерю, где проживают украинские миротворцы. Одна из пуль насквозь прошила жилое помещение украинского подразделения. Во время нападения все украинские миротворцы находились на заранее подготовленных позициях для обороны и никто из них не пострадал.
Исходя из угрозы повторного нападения боевиков на лагерь командованием Сил Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго в рамках операции "Усалама" было принято решение нанести воздушный удар боевыми вертолетами МИ-24 украинского контингента по базовым лагерям НЗФ "FDR" с последующей высадкой десанта для зачистки территории от боевиков .
31 июля в 5 утра началась операция. Ведущая пара Ми-24 под командованием командира 18 вертолетного отряда подполковника Григория Сытника и заместителя командира 18 ОВО подполковника Виталия Хоптия поднялась в небо и нанесла удары по лагерям повстанцев, находившихся в гористой местности. После первого захода боевых Ми-24 был уничтожен один лагерь. Для дальнейшей высадки десанта с Ми-8 боевые 24-ки продолжили патрулировать район во избежание обстрела наземных подразделений. Следует отметить, что на борту ведущей пары находился и руководитель операции "Усалама" генерал-майор Дюбэ для кординации действий с наземными подразделениями. Параллельно с украинскими вертолетами высадку спецназа также осуществляли южно-африканские вертолеты "Орекс", которые десантировали спец назначенцев из ЮАР и Танзании, которые параллельно с правительственными войсками осуществляли зачистку района проведения операции.
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Для вертолетов Ми-8 сложностью при десантировании подразделений было то, что территория для высадки была ограничена и имела много каменных выступов, а это могло привести к повреждению вертолетов. В течение проведения операции украинские вертолетчики перебросили 150 пехотинцев в район проведения операции.
После успешного завершения операции руководитель операции генерал-майор Дюбэ высоко оценил профессионализм наших пилотов и украинского отряда в частности, отметив, что именно украинские пилоты в небе Конго наводят ужас на НВФ.
В ДР Конго продолжает накаляться ситуация в противостоянии повстанцев и правительственных войск. Так на прошлой неделе незаконные вооруженные формирования (НВФ) "ADF" несколько раз совершали нападения на опорные пункты правительственных войск и на пехотные подразделения ООН по Малавии и Танзании. Постоянные нападения на мирных жителей с целью дальнейшей их эксплуатации для работ на шахтах или строительства лагерей повстанцев стало привычным явлением для региона северное Киву.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.
Крайним событием было нападение повстанцев НВФ "ADF" на военную базу миссии ООН по стабилизации в ДР Конго United Nations Mission in the DR Congo - Monusco, что находится в аэропорту Мавиви в девяти километрах от города Бени. В течение часового боя боевики применяли стрелковое оружие и освещающие мины для максимального поражения объектов критической инфраструктуры.
Следует отметить, что в данном лагере несут боевое дежурство два вертолета Ми-24, экипажи которых тоже подверглись риску. Шары от автоматов рикошетили по всему лагерю, где проживают украинские миротворцы. Одна из пуль насквозь прошила жилое помещение украинского подразделения. Во время нападения все украинские миротворцы находились на заранее подготовленных позициях для обороны и никто из них не пострадал.
Исходя из угрозы повторного нападения боевиков на лагерь командованием Сил Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго в рамках операции "Усалама" было принято решение нанести воздушный удар боевыми вертолетами МИ-24 украинского контингента по базовым лагерям НЗФ "FDR" с последующей высадкой десанта для зачистки территории от боевиков .
31 июля в 5 утра началась операция. Ведущая пара Ми-24 под командованием командира 18 вертолетного отряда подполковника Григория Сытника и заместителя командира 18 ОВО подполковника Виталия Хоптия поднялась в небо и нанесла удары по лагерям повстанцев, находившихся в гористой местности. После первого захода боевых Ми-24 был уничтожен один лагерь. Для дальнейшей высадки десанта с Ми-8 боевые 24-ки продолжили патрулировать район во избежание обстрела наземных подразделений. Следует отметить, что на борту ведущей пары находился и руководитель операции "Усалама" генерал-майор Дюбэ для кординации действий с наземными подразделениями. Параллельно с украинскими вертолетами высадку спецназа также осуществляли южно-африканские вертолеты "Орекс", которые десантировали спец назначенцев из ЮАР и Танзании, которые параллельно с правительственными войсками осуществляли зачистку района проведения операции.
Читайте также: Украинские миротворцы вылетели в Конго. Видео
Для вертолетов Ми-8 сложностью при десантировании подразделений было то, что территория для высадки была ограничена и имела много каменных выступов, а это могло привести к повреждению вертолетов. В течение проведения операции украинские вертолетчики перебросили 150 пехотинцев в район проведения операции.
После успешного завершения операции руководитель операции генерал-майор Дюбэ высоко оценил профессионализм наших пилотов и украинского отряда в частности, отметив, что именно украинские пилоты в небе Конго наводят ужас на НВФ.
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