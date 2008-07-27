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Раздел: Происшествия  
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В Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшими

В Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшимиМесто аварии традиционно считается очень аварийным.

Серьёзное ДТП в Киеве с пострадавшими на пересечение ул. Газопроводной и Большой Кольцевой в Киеве.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.

Столкнулись 2 автомобиля. Выстрелили подушки безопасности, сами машины очень "помяты". Информация о пострадавших уточняется. На месте работает патрульная полиция и скорая помощь.

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Данный перекресток является одним из самых аварийных участков. Причиной ДТП становится скорость, которую набирают водителя автомобилей.
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 Теги: Киев, ДТП, пострадавшие

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Сегодня, 21:07 » Автор: Едгар Букмирза
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