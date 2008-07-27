Раздел: Происшествия
На Донбассе под землю могут уйти целые города
В Донецке зафиксирована просадка грунтов на 20-25 см.
Затопление шахт на Донетчине после прекращения откачки воды может привести к разрушениям домов и инженерных конструкций. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства Национальной академии наук Украины геолог Евгений Яковлев, который оценивает экологическую ситуацию в регионе как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территориях, с начала военного конфликта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dnews.dn.ua.
«Мы сделали вместе с коллегами из Государственной экологической академии Минприроды оценку ситуации. На сегодня из шахт Донбасса, большая часть которых находится на неподконтрольных территориях, откачивается примерно в четыре раза меньше воды, чем во время полного развития горных работ. Это означает, что идет затопление выработок и их разрушение. Шахты, затапливаемые неконтролированно, становятся инженерно недоступными», – подчеркнул Яковлев.
По его словам, населенные пункты у шахт находятся над горными выработками, а проседание поверхности из-за разрушения размягченных пород в шахтных стволах могут приводить к гидроударам и усугублять ситуацию.
«Существует опасность деформации поверхности, что несет критические риски для инфраструктуры. На этом фоне нужен дееспособный мониторинг. Учитывая, что территория разделена не только в геополитическом, но и военном отношении, метод контроля должен быть дистанционный – спутниковая съемка, высокоточная радиолокация деформации поверхности. Чувствительность этих методов составляет фиксацию проседания поверхности 1 мм в год», – уточнил Евгений Яковлев.
Ученый отметил, что эта технология была разработана в НАТО и уже использовалась ЕС в Украине при мониторинге карстовых провалов в Закарпатье и ее необходимо применить в Донбассе.
«В настоящее время мы в отношении контроля ситуации находимся в состоянии, которое я называю экологической слепотой», – заявил специалист.
Яковлев считает, что складывающаяся ситуация становится критической и может перерасти в чрезвычайную, так как является фактически неконтролируемой с инженерной и научной точки зрения без наличия инструментальных физических данных.
Также, об угрозах для населенных пунктов Донбасса вблизи выработок шахт говорили во время презентации отчета «Экологическая ситуация на территории Донецкой и Луганской областей». Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш заявил, что благодаря спутниковому мониторингу в Донецке зафиксирована просадка грунтов на 20-25 см.
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Эксперты подтверждают, что пустоты, возникшие на месте добытого угля, которые заполняются водой, могут повлечь за собой «уход» под землю целых участков земной поверхности. Причем шахты, разрабатывавшие угольные пласты, зачастую располагаются в центре города.
Так, в Донецке шахта имени Горького добывала уголь под землей на территории сразу трех центральных районов города – Ленинском, Киевском и Ворошиловском. Результатом такой деятельности стало постепенное проседание почвы в этих районах, что грозит их обрушением.
Затопление шахт на Донетчине после прекращения откачки воды может привести к разрушениям домов и инженерных конструкций. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства Национальной академии наук Украины геолог Евгений Яковлев, который оценивает экологическую ситуацию в регионе как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территориях, с начала военного конфликта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dnews.dn.ua.
«Мы сделали вместе с коллегами из Государственной экологической академии Минприроды оценку ситуации. На сегодня из шахт Донбасса, большая часть которых находится на неподконтрольных территориях, откачивается примерно в четыре раза меньше воды, чем во время полного развития горных работ. Это означает, что идет затопление выработок и их разрушение. Шахты, затапливаемые неконтролированно, становятся инженерно недоступными», – подчеркнул Яковлев.
По его словам, населенные пункты у шахт находятся над горными выработками, а проседание поверхности из-за разрушения размягченных пород в шахтных стволах могут приводить к гидроударам и усугублять ситуацию.
«Существует опасность деформации поверхности, что несет критические риски для инфраструктуры. На этом фоне нужен дееспособный мониторинг. Учитывая, что территория разделена не только в геополитическом, но и военном отношении, метод контроля должен быть дистанционный – спутниковая съемка, высокоточная радиолокация деформации поверхности. Чувствительность этих методов составляет фиксацию проседания поверхности 1 мм в год», – уточнил Евгений Яковлев.
Ученый отметил, что эта технология была разработана в НАТО и уже использовалась ЕС в Украине при мониторинге карстовых провалов в Закарпатье и ее необходимо применить в Донбассе.
«В настоящее время мы в отношении контроля ситуации находимся в состоянии, которое я называю экологической слепотой», – заявил специалист.
Яковлев считает, что складывающаяся ситуация становится критической и может перерасти в чрезвычайную, так как является фактически неконтролируемой с инженерной и научной точки зрения без наличия инструментальных физических данных.
Также, об угрозах для населенных пунктов Донбасса вблизи выработок шахт говорили во время презентации отчета «Экологическая ситуация на территории Донецкой и Луганской областей». Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш заявил, что благодаря спутниковому мониторингу в Донецке зафиксирована просадка грунтов на 20-25 см.
Читайте также: Бойцы АТО строят почти целые города под землей. Видео
Эксперты подтверждают, что пустоты, возникшие на месте добытого угля, которые заполняются водой, могут повлечь за собой «уход» под землю целых участков земной поверхности. Причем шахты, разрабатывавшие угольные пласты, зачастую располагаются в центре города.
Так, в Донецке шахта имени Горького добывала уголь под землей на территории сразу трех центральных районов города – Ленинском, Киевском и Ворошиловском. Результатом такой деятельности стало постепенное проседание почвы в этих районах, что грозит их обрушением.
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