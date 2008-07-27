На Донбассе под землю могут уйти целые города

В Донецке зафиксирована просадка грунтов на 20-25 см.



Затопление шахт на Донетчине после прекращения откачки воды может привести к разрушениям домов и инженерных конструкций. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства Национальной академии наук Украины геолог Евгений Яковлев, который оценивает экологическую ситуацию в регионе как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территориях, с начала военного конфликта.



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«Мы сделали вместе с коллегами из Государственной экологической академии Минприроды оценку ситуации. На сегодня из шахт Донбасса, большая часть которых находится на неподконтрольных территориях, откачивается примерно в четыре раза меньше воды, чем во время полного развития горных работ. Это означает, что идет затопление выработок и их разрушение. Шахты, затапливаемые неконтролированно, становятся инженерно недоступными», – подчеркнул Яковлев.



По его словам, населенные пункты у шахт находятся над горными выработками, а проседание поверхности из-за разрушения размягченных пород в шахтных стволах могут приводить к гидроударам и усугублять ситуацию.



«Существует опасность деформации поверхности, что несет критические риски для инфраструктуры. На этом фоне нужен дееспособный мониторинг. Учитывая, что территория разделена не только в геополитическом, но и военном отношении, метод контроля должен быть дистанционный – спутниковая съемка, высокоточная радиолокация деформации поверхности. Чувствительность этих методов составляет фиксацию проседания поверхности 1 мм в год», – уточнил Евгений Яковлев.



Ученый отметил, что эта технология была разработана в НАТО и уже использовалась ЕС в Украине при мониторинге карстовых провалов в Закарпатье и ее необходимо применить в Донбассе.



«В настоящее время мы в отношении контроля ситуации находимся в состоянии, которое я называю экологической слепотой», – заявил специалист.



Яковлев считает, что складывающаяся ситуация становится критической и может перерасти в чрезвычайную, так как является фактически неконтролируемой с инженерной и научной точки зрения без наличия инструментальных физических данных.



Также, об угрозах для населенных пунктов Донбасса вблизи выработок шахт говорили во время презентации отчета «Экологическая ситуация на территории Донецкой и Луганской областей». Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш заявил, что благодаря спутниковому мониторингу в Донецке зафиксирована просадка грунтов на 20-25 см.



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Эксперты подтверждают, что пустоты, возникшие на месте добытого угля, которые заполняются водой, могут повлечь за собой «уход» под землю целых участков земной поверхности. Причем шахты, разрабатывавшие угольные пласты, зачастую располагаются в центре города.



Так, в Донецке шахта имени Горького добывала уголь под землей на территории сразу трех центральных районов города – Ленинском, Киевском и Ворошиловском. Результатом такой деятельности стало постепенное проседание почвы в этих районах, что грозит их обрушением. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Затопление шахт на Донетчине после прекращения откачки воды может привести к разрушениям домов и инженерных конструкций. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства Национальной академии наук Украины геолог Евгений Яковлев, который оценивает экологическую ситуацию в регионе как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территориях, с начала военного конфликта.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на dnews.dn.ua «Мы сделали вместе с коллегами из Государственной экологической академии Минприроды оценку ситуации. На сегодня из шахт Донбасса, большая часть которых находится на неподконтрольных территориях, откачивается примерно в четыре раза меньше воды, чем во время полного развития горных работ. Это означает, что идет затопление выработок и их разрушение. Шахты, затапливаемые неконтролированно, становятся инженерно недоступными», – подчеркнул Яковлев.По его словам, населенные пункты у шахт находятся над горными выработками, а проседание поверхности из-за разрушения размягченных пород в шахтных стволах могут приводить к гидроударам и усугублять ситуацию.«Существует опасность деформации поверхности, что несет критические риски для инфраструктуры. На этом фоне нужен дееспособный мониторинг. Учитывая, что территория разделена не только в геополитическом, но и военном отношении, метод контроля должен быть дистанционный – спутниковая съемка, высокоточная радиолокация деформации поверхности. Чувствительность этих методов составляет фиксацию проседания поверхности 1 мм в год», – уточнил Евгений Яковлев.Ученый отметил, что эта технология была разработана в НАТО и уже использовалась ЕС в Украине при мониторинге карстовых провалов в Закарпатье и ее необходимо применить в Донбассе.«В настоящее время мы в отношении контроля ситуации находимся в состоянии, которое я называю экологической слепотой», – заявил специалист.Яковлев считает, что складывающаяся ситуация становится критической и может перерасти в чрезвычайную, так как является фактически неконтролируемой с инженерной и научной точки зрения без наличия инструментальных физических данных.Также, об угрозах для населенных пунктов Донбасса вблизи выработок шахт говорили во время презентации отчета «Экологическая ситуация на территории Донецкой и Луганской областей». Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш заявил, что благодаря спутниковому мониторингу в Донецке зафиксирована просадка грунтов на 20-25 см.Эксперты подтверждают, что пустоты, возникшие на месте добытого угля, которые заполняются водой, могут повлечь за собой «уход» под землю целых участков земной поверхности. Причем шахты, разрабатывавшие угольные пласты, зачастую располагаются в центре города.Так, в Донецке шахта имени Горького добывала уголь под землей на территории сразу трех центральных районов города – Ленинском, Киевском и Ворошиловском. Результатом такой деятельности стало постепенное проседание почвы в этих районах, что грозит их обрушением.



