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Раздел: Происшествия  
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В Киеве столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

В Киеве столкнулись две легковушки: есть пострадавшиеГоспитализированы 2 человека.

В среду, 1 августа, в Оболонском районе Киева на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля BMW и Opel.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Отмечается, что водитель Opel двигался с Новой Кольцевой дороги в направлении Минского шоссе. Водитель утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора и в этот момент женщина за рулем BMW не пропустила его на перекрестке.

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Обоих водителей госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

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 Теги: ДТП, Киев

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Сегодня, 09:06 » Автор: Ирина Шевченко
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