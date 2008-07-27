В Киеве столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

Госпитализированы 2 человека.



В среду, 1 августа, в Оболонском районе Киева на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля BMW и Opel.



Об этом сообщает



Отмечается, что водитель Opel двигался с Новой Кольцевой дороги в направлении Минского шоссе. Водитель утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора и в этот момент женщина за рулем BMW не пропустила его на перекрестке.



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Обоих водителей госпитализировали с травмами различной степени тяжести.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В среду, 1 августа, в Оболонском районе Киева на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля BMW и Opel.Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал Отмечается, что водитель Opel двигался с Новой Кольцевой дороги в направлении Минского шоссе. Водитель утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора и в этот момент женщина за рулем BMW не пропустила его на перекрестке.Обоих водителей госпитализировали с травмами различной степени тяжести.



