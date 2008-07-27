Раздел: Происшествия
В Киеве столкнулись две легковушки: есть пострадавшие
Госпитализированы 2 человека.
В среду, 1 августа, в Оболонском районе Киева на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля BMW и Opel.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Отмечается, что водитель Opel двигался с Новой Кольцевой дороги в направлении Минского шоссе. Водитель утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора и в этот момент женщина за рулем BMW не пропустила его на перекрестке.
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Обоих водителей госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
В среду, 1 августа, в Оболонском районе Киева на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля BMW и Opel.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Отмечается, что водитель Opel двигался с Новой Кольцевой дороги в направлении Минского шоссе. Водитель утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора и в этот момент женщина за рулем BMW не пропустила его на перекрестке.
Читайте также: Избиение пожилого мужчины в Киеве: новые подробности
Обоих водителей госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
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