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Раздел: Происшествия  
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ЧП возле Винницы: трагически погиб мужчина

ЧП возле Винницы: трагически погиб мужчинаПогиб работник гранитного карьера.

На Виннитчине 1 августа на Ладыжинском гранитном карьере погиб машинист конвейера.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

По собственной неосторожности мужчина попал под натяжной барабан конвейера для подачи щебня. Погибшим оказался 42-летний житель Гайсинского района.

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Травмы полученные пострадавшим оказались несовместимыми с жизнью.
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 Теги: Винницкая область, погибший

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Сегодня, 10:35 » Автор: Ирина Шевченко
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