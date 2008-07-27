Раздел: Происшествия
ЧП возле Винницы: трагически погиб мужчина
Погиб работник гранитного карьера.
На Виннитчине 1 августа на Ладыжинском гранитном карьере погиб машинист конвейера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
По собственной неосторожности мужчина попал под натяжной барабан конвейера для подачи щебня. Погибшим оказался 42-летний житель Гайсинского района.
Читайте также: В Харькове парковщики требуют плату за проезд по улице
Травмы полученные пострадавшим оказались несовместимыми с жизнью.
На Виннитчине 1 августа на Ладыжинском гранитном карьере погиб машинист конвейера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
По собственной неосторожности мужчина попал под натяжной барабан конвейера для подачи щебня. Погибшим оказался 42-летний житель Гайсинского района.
Читайте также: В Харькове парковщики требуют плату за проезд по улице
Травмы полученные пострадавшим оказались несовместимыми с жизнью.
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