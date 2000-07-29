Раздел: Происшествия
На Житомирщине мужчина избил 8-летнюю дочь
Мужчина сломал плечо своему ребенку.
На Житомирщине отец сломал правое плечо своей 8-летней дочери, ребенок более суток держался со страшной болью без помощи медиков.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Врачам о травме сообщили соседи. Как все произошло, ребенок говорить отказывается.
По словам врачей, она могла бы остаться инвалидом.
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Мать девочки, Татьяну Шульскую, после инцидента тоже забрали на обследование в больницу. Женщина говорит, что была в доме, когда старший ребенок получил травму, но как все произошло - не видела. Она предполагает, что мужчина не бил ребенка, а лишь дернул за руку.
На Житомирщине отец сломал правое плечо своей 8-летней дочери, ребенок более суток держался со страшной болью без помощи медиков.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Врачам о травме сообщили соседи. Как все произошло, ребенок говорить отказывается.
По словам врачей, она могла бы остаться инвалидом.
Читайте также: На Хмельнитчине легковушка протаранил грузовик: есть жертвы
Мать девочки, Татьяну Шульскую, после инцидента тоже забрали на обследование в больницу. Женщина говорит, что была в доме, когда старший ребенок получил травму, но как все произошло - не видела. Она предполагает, что мужчина не бил ребенка, а лишь дернул за руку.
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