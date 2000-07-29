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Киевские полицейские "повязали" троих карманниц

Киевские полицейские "повязали" троих карманницНа Киевском вокзале группа карманных воровок ограбили подростка.
На территории Центрального железнодорожного вокзала полицейские заметили женщин, которые вели себя подозрительно и постоянно оглядывались. Поэтому правоохранители решили с ними пообщаться - и не ошиблись, обнаружив у них чужие вещи, которые впоследствии узнал пострадавший, это были деньги и кошелек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в г. Киев, передает Хроника.инфо со ссылкой на Мост-Днепр.

Для документирования события по указанному адресу вызвали следственно-оперативную группу районного отдела полиции.

Начальник оперативно-поискового отдела уголовного розыска ГУНП в г.. Киеве Виталий Отрудько рассказал, что задержанные - уроженки Закарпатской и Житомирской областей.

«Все женщины - ранее судимые за аналогичные преступления, а одна из них - за мошенничество. Похищенные вещи изъяли», - добавил Виталий Отрудько.

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По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленницам подозрения, им избрана мера пресечения в виде личного обязательства.
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 Теги: воровство, Киев

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Сегодня, 12:31 » Автор: Ирина Шевченко
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