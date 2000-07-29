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Раздел: Происшествия  
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ДТП возле Тернополя: погиб 8-летний ребенок

ДТП возле Тернополя: погиб 8-летний ребенокОбстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

В Тернопольской области под кoлесaми грузовика погибла 8-летняя девочка.

Авария произошла вчера, 1 августа, около 12 часов дня в Чорткове, передает Хроника.инфо со ссылкой на vision.

Известно, что водитель выехал на тротуар. В этот момент там проходила мама с ребенком.

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Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители. Продолжается следствие.
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 Теги: ДТП, Тернопольская область

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Сегодня, 14:07 » Автор: Ирина Шевченко
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