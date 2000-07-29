Раздел: Происшествия
Трагедия в Киеве: женщина скончалась в кресле стоматолога
Смерть могла вызвать аллергия на обезболивающий препарат.
В Киеве пациентка стоматологической клиники умерла прямо в кабинете у врача.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.enovosty.com.
По предварительным данным, смерть могла вызвать аллергия на обезболивающий препарат.
Трагическое происшествие случилось в клинике по адресу ул. Воздвиженская, 16А. О походе к врачу с летальными последствиями сообщили в группе «Киев Оперативный» в Facebook.
Читайте также: ДТП возле Тернополя: погиб 8-летний ребенок
«В стоматологическом центре внезапно умерла женщина, 1970 года рождения. Предварительная причина ― реакция на анестезию», ― отметили очевидцы.
В Киеве пациентка стоматологической клиники умерла прямо в кабинете у врача.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.enovosty.com.
По предварительным данным, смерть могла вызвать аллергия на обезболивающий препарат.
Трагическое происшествие случилось в клинике по адресу ул. Воздвиженская, 16А. О походе к врачу с летальными последствиями сообщили в группе «Киев Оперативный» в Facebook.
Читайте также: ДТП возле Тернополя: погиб 8-летний ребенок
«В стоматологическом центре внезапно умерла женщина, 1970 года рождения. Предварительная причина ― реакция на анестезию», ― отметили очевидцы.
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