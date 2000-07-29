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Раздел: Происшествия  
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Трагедия в Киеве: женщина скончалась в кресле стоматолога

Трагедия в Киеве: женщина скончалась в кресле стоматологаСмерть могла вызвать аллергия на обезболивающий препарат.

В Киеве пациентка стоматологической клиники умерла прямо в кабинете у врача.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.enovosty.com.

По предварительным данным, смерть могла вызвать аллергия на обезболивающий препарат.

Трагическое происшествие случилось в клинике по адресу ул. Воздвиженская, 16А. О походе к врачу с летальными последствиями сообщили в группе «Киев Оперативный» в Facebook.

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«В стоматологическом центре внезапно умерла женщина, 1970 года рождения. Предварительная причина ― реакция на анестезию», ― отметили очевидцы.
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 Теги: ЧП, Киев

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Сегодня, 14:23 » Автор: Ирина Шевченко
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