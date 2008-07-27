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Раздел: Происшествия  
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Поножовщина на Киевщине: пострадал молодой мужчина

Поножовщина на Киевщине: пострадал молодой мужчинаЗлоумышленником оказался ранее судимый местный житель.

На улице Ирпеня Киевской области между мужчинами возник конфликт. По одной из версий, молодой мужчина вступился за девушку, сделав замечание незнакомцу. За это получил ножом три проникающие удары в живот и ногу, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Злоумышленник с места происшествия скрылся. Раненого доставили в больницу, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области. В течение суток проведенным комплексом оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, разыскали и задержали нападавшего.

Оказалось, что 38-летний подозреваемый несколько лет назад уже был осужден за аналогичное преступление. Сейчас суд избрал ему меру пресечения - 60 суток под стражей.

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Продолжается досудебное расследование по рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы
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 Теги: поножовщина, Киевская область

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Сегодня, 15:41 » Автор: Ирина Шевченко
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