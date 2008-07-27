» » Масштабная авария в Киеве: есть пострадавшие
Раздел: Происшествия  
0

Масштабная авария в Киеве: есть пострадавшие

Масштабная авария в Киеве: есть пострадавшиеСтолкнулись автомобили KIA, Ford и Skoda.

Сегодня, 2 августа, на Броварском проспекте в Киеве произошла двойное ДТП.

Авария произошла возле станции метро «Черниговская», передает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Сначала столкнулись автомобили KIA и Ford. После этого в Ford, который уже остановился, врезалась Skoda. Удар был настолько сильным, что сработали подушки безопасности.

Читайте также: Поножовщина на Киевщине: пострадал молодой мужчина

Пассажира Skoda госпитализировали с незначительными ушибами. На месте работают скорая помощь и патрульная полиция.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:57 » Автор: Ирина Шевченко
     1372
     0

Похожие новости по теме

Масштабная авария в Киеве: есть пострадавшие Масштабная авария в Киеве: есть пострадавшие

На проспекте Победы разбились три автомобиля.

В Киеве столкнулись две легковушки: есть пострадавшие В Киеве столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

Авария произошла на проспекте Бажана.

В Киеве столкнулись Ford и Hyundai: есть пострадавшие В Киеве столкнулись Ford и Hyundai: есть пострадавшие

В больницу доставили двух человек.

В центре Киева столкнулись Ford і Skoda: образовалась большая пробка В центре Киева столкнулись Ford і Skoda: образовалась большая пробка

В результате аварии никто не пострадал.

Авария в Киеве: автомобили превратились в груду металлолома Авария в Киеве: автомобили превратились в груду металлолома

ДТП случилось в ночь на 21-е января.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх