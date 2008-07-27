Раздел: Происшествия
Масштабная авария в Киеве: есть пострадавшие
Столкнулись автомобили KIA, Ford и Skoda.
Сегодня, 2 августа, на Броварском проспекте в Киеве произошла двойное ДТП.
Авария произошла возле станции метро «Черниговская», передает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Сначала столкнулись автомобили KIA и Ford. После этого в Ford, который уже остановился, врезалась Skoda. Удар был настолько сильным, что сработали подушки безопасности.
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Пассажира Skoda госпитализировали с незначительными ушибами. На месте работают скорая помощь и патрульная полиция.
Сегодня, 2 августа, на Броварском проспекте в Киеве произошла двойное ДТП.
Авария произошла возле станции метро «Черниговская», передает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Сначала столкнулись автомобили KIA и Ford. После этого в Ford, который уже остановился, врезалась Skoda. Удар был настолько сильным, что сработали подушки безопасности.
Читайте также: Поножовщина на Киевщине: пострадал молодой мужчина
Пассажира Skoda госпитализировали с незначительными ушибами. На месте работают скорая помощь и патрульная полиция.
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