Раздел: Происшествия
В Одессе трагически погибла женщина
Женщина утонула, спасая своего ребенка.
Женщина, спасая своего сына, утонула в море. Несчастный случай произошел в Одессе из-за сильного шторма, который наблюдается на городском побережье уже несколько дней.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
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Женщина отдыхала на пляже с сыном. По предварительной информации, ребенка накрыло волной, она прыгнула спасать малыша, но сама погибла.
Женщина, спасая своего сына, утонула в море. Несчастный случай произошел в Одессе из-за сильного шторма, который наблюдается на городском побережье уже несколько дней.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
Читайте также: Резонансное нападение на чиновницу в Херсоне: новые подробности
Женщина отдыхала на пляже с сыном. По предварительной информации, ребенка накрыло волной, она прыгнула спасать малыша, но сама погибла.
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