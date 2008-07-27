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Раздел: Происшествия  
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В Одессе трагически погибла женщина

В Одессе трагически погибла женщинаЖенщина утонула, спасая своего ребенка.

Женщина, спасая своего сына, утонула в море. Несчастный случай произошел в Одессе из-за сильного шторма, который наблюдается на городском побережье уже несколько дней.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsone.

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Женщина отдыхала на пляже с сыном. По предварительной информации, ребенка накрыло волной, она прыгнула спасать малыша, но сама погибла.
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 Теги: Одесса, ЧП

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Сегодня, 16:58 » Автор: Ирина Шевченко
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