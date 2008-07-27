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Раздел: Происшествия  
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Боевики обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Боевики обстреляли позиции украинских военных на ДонбассеПотерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Сегодня, с 7-и до 18 часов российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

Так, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка.

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Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.
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 Теги: Боевики, Донбасс

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Сегодня, 18:34 » Автор: Едгар Букмирза
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