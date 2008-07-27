Раздел: Происшествия
Боевики обстреляли позиции украинских военных на Донбассе
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Сегодня, с 7-и до 18 часов российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Так, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка.
Читайте также: На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенного оружия
Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.
Сегодня, с 7-и до 18 часов российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Так, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка.
Читайте также: На Донбассе боевики обстреляли позиции ВСУ из запрещенного оружия
Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.
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