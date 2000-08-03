Раздел: Происшествия
На Донбассе боевики стреляли в подростков
Российское командование пытается скрыть данное происшествие.
На оккупированной территории Донбасса, в Горловке, боевики ради развлечения стреляли в толпу подростков. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Факты".
Как сообщил Дмитрий Гуцуляк, по информации Главного управления разведки оборонного ведомства, стрельба произошла в оккупированной Горловке.
Стрельбу открыли российские наемные военнослужащие. Они, ради развлечения, начали стрелять в общественном месте по группе молодежи. Несколько подростков получили огнестрельные ранения.
Кроме того, известно, что российское командование пытается скрыть данное происшествие, а расследование по факту стрельбы проводят представители так называемой "военной комендатуры".
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На Донбассе в оккупированной террористами Макеевке посреди улицы два тела, завернутые в черные мешки, загрузили в грузовик. На вызов очевидцев местные "правоохранители" не отреагировали.
На оккупированной территории Донбасса, в Горловке, боевики ради развлечения стреляли в толпу подростков. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Факты".
Как сообщил Дмитрий Гуцуляк, по информации Главного управления разведки оборонного ведомства, стрельба произошла в оккупированной Горловке.
Стрельбу открыли российские наемные военнослужащие. Они, ради развлечения, начали стрелять в общественном месте по группе молодежи. Несколько подростков получили огнестрельные ранения.
Кроме того, известно, что российское командование пытается скрыть данное происшествие, а расследование по факту стрельбы проводят представители так называемой "военной комендатуры".
Читайте также: На Донбассе боевики стреляли по беспилотнику ОБСЕ
На Донбассе в оккупированной террористами Макеевке посреди улицы два тела, завернутые в черные мешки, загрузили в грузовик. На вызов очевидцев местные "правоохранители" не отреагировали.
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