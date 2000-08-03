Раздел: Происшествия
В Сумах застрелили экс-депутата горсовета
Тело нашли в доме на Барановке, рядом лежал пистолет
В Сумах, где ранее отправили в СИЗО пенсионера, убившего трех человек, нашли мертвым экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По их данным, тело нашли в доме на Барановке, рядом лежал пистолет.
Информацию о том, что умерший человек – именно Анатолий Жук, информационному агентству подтвердили в пресс-службе Нацполиции Сумской области.
По словам Владимира Крупецких, старшего инспектора сектора коммуникаций, информация о смерти мужчины поступила в 19:12.
На месте работают следователи.
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Напомним, Анатолий Жук до недавних пор возглавлял департамент земельных ресурсов Сумского горсовета, в 2014 году баллотировался в мэры Сум, был депутатом городского совета предыдущего созыва.
В Сумах, где ранее отправили в СИЗО пенсионера, убившего трех человек, нашли мертвым экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
По их данным, тело нашли в доме на Барановке, рядом лежал пистолет.
Информацию о том, что умерший человек – именно Анатолий Жук, информационному агентству подтвердили в пресс-службе Нацполиции Сумской области.
По словам Владимира Крупецких, старшего инспектора сектора коммуникаций, информация о смерти мужчины поступила в 19:12.
На месте работают следователи.
Читайте также: На Ровенщине найден застреленным 21-летний парень
Напомним, Анатолий Жук до недавних пор возглавлял департамент земельных ресурсов Сумского горсовета, в 2014 году баллотировался в мэры Сум, был депутатом городского совета предыдущего созыва.
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