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Раздел: Происшествия  
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В Сумах застрелили экс-депутата горсовета

В Сумах застрелили экс-депутата горсоветаТело нашли в доме на Барановке, рядом лежал пистолет

В Сумах, где ранее отправили в СИЗО пенсионера, убившего трех человек, нашли мертвым экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

По их данным, тело нашли в доме на Барановке, рядом лежал пистолет.

Информацию о том, что умерший человек – именно Анатолий Жук, информационному агентству подтвердили в пресс-службе Нацполиции Сумской области.

По словам Владимира Крупецких, старшего инспектора сектора коммуникаций, информация о смерти мужчины поступила в 19:12.

На месте работают следователи.

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Напомним, Анатолий Жук до недавних пор возглавлял департамент земельных ресурсов Сумского горсовета, в 2014 году баллотировался в мэры Сум, был депутатом городского совета предыдущего созыва.
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 Теги: Сумы, депутат

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Сегодня, 00:09 » Автор: Татьяна Ларина
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