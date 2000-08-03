Раздел: Происшествия
В Донецкой области младенец выпил опасное для жизни вещество
Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.
В Мариуполе 11-месячный малыш выпил опасное вещество, из-за чего попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального отдела полиции Мариуполя, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"В то время, когда женщина отвлеклась на разогрев пищи для младенца, ее 3-летняя дочь достала из шкафа бутылку с чемеричной водой (обычно используется для выведения вшей, - ред.).
Когда мать вернулась в комнату, увидела, что ее маленький сын играл бутылкой, а его руки и рот уже были в опасной жидкости. Женщина смыла чемеричной жидкость водой и, накормив, уложила 11-месячного сына спать. Когда ребенок проснулся, у него началась рвота. Тогда женщина вызвала медиков", - отметили в пресс-службе полиции.
Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).
Читайте также: 14-летний киевлянин выпил 12 литров пива и попал в больницу
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В Мариуполе 11-месячный малыш выпил опасное вещество, из-за чего попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального отдела полиции Мариуполя, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
"В то время, когда женщина отвлеклась на разогрев пищи для младенца, ее 3-летняя дочь достала из шкафа бутылку с чемеричной водой (обычно используется для выведения вшей, - ред.).
Когда мать вернулась в комнату, увидела, что ее маленький сын играл бутылкой, а его руки и рот уже были в опасной жидкости. Женщина смыла чемеричной жидкость водой и, накормив, уложила 11-месячного сына спать. Когда ребенок проснулся, у него началась рвота. Тогда женщина вызвала медиков", - отметили в пресс-службе полиции.
Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).
Читайте также: 14-летний киевлянин выпил 12 литров пива и попал в больницу
Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
128
0
Также советуем посмотреть
- В Венгрии прокомментировали антиукраинские заявления Орбана
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы мастер"
- "Почтим утро минутой ворчания": смешные приколы из реальной жизни
- "Лапы вверх": в России поймали кота-наркокурьера
- В Украине появится новый орган для противостояния России
- Курьез дня: в Германии мужчина прокатился голышом на велосипеде
- "Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов
- Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в суд
- Минутка позитива: дружба детей и домашних питомцев
- Все военные должности в «Л/ДНР» занимают российские офицеры, - Наев
- В УПЦ МП отреагировали на слова Филарета
- Полторак планирует отправить военных на Закарпатье
- С Кремлем или в огне
- Смеемся вместе: веселые приколы для любителей тонкого юмора
- Рекламный «пирог» Днепра
- Луценко обсудит с силовиками нападения на активистов
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Украина все ближе и ближе к черте
- Как можно разочароваться в стране
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Щодо нападу на Катерину Гандзюк
- Эти милые собаки-"улыбаки" стали настоящими звездами Сети
- На Донбассе зафиксированы Грады боевиков
- России от санкций не спрятаться
- От российской власти извинений не дождешься
- Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на Луценко
- Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
- Где пределы сотрудничества с российской властью
- "Щупай меня иногда": Лукашенко с юмором отреагировал на слухи об инсульте
- Информация об отставке Грицака – фейк
Оставьте свой комментарий