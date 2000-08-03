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Раздел: Происшествия  
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В Донецкой области младенец выпил опасное для жизни вещество

В Донецкой области младенец выпил опасное для жизни веществоСейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Мариуполе 11-месячный малыш выпил опасное вещество, из-за чего попал в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального отдела полиции Мариуполя, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"В то время, когда женщина отвлеклась на разогрев пищи для младенца, ее 3-летняя дочь достала из шкафа бутылку с чемеричной водой (обычно используется для выведения вшей, - ред.).

Когда мать вернулась в комнату, увидела, что ее маленький сын играл бутылкой, а его руки и рот уже были в опасной жидкости. Женщина смыла чемеричной жидкость водой и, накормив, уложила 11-месячного сына спать. Когда ребенок проснулся, у него началась рвота. Тогда женщина вызвала медиков", - отметили в пресс-службе полиции.

Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство).

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Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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 Теги: Мариуполь, младенец

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Сегодня, 02:27 » Автор: Татьяна Ларина
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