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Раздел: Происшествия  
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Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись пять автомобилей

Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись пять автомобилейВ Киеве пять машин перекрыли движение транспорта по проспекту Победы

2 августа в Киеве на проспекте Победы столкнулись пять автомобилей. Обошлось без пострадавших, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась около 23:00.

По словам водителя ВАЗ 2107, он двигался по проспекту Победы в сторону станции метро «Нивки». Не доезжая до «Берестейской», перед ним резко затормозил ВАЗ 21010. «Семерка» догнала в зад «десятку», последний вырулил влево и скрылся с места происшествия. От удара жигули откинуло в стоящий на дороге Chery Amulet. У машины закончилось топливо.

Пока оба водители разбирались кто прав, а кто виноват, в жигули влетел Škoda Octavia, который не заметил ДТП. А еще через 30 минут в жигуль влетел Chevrolet Lacetti. Автомобиль раздавил предупреждающий знак «аварийки» и остановился в 50 метрах от основного ДТП. К счастью, никто не пострадал. Из-за аврарии движение по проспекту Победы затруднено. На месте происшествия работала патрульная полиция.

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Напомним, 1 августа на Кольцевой дороге столкнулись BMW X3 и Opel Vectra. В результате аварии пострадали оба водителя. Мы также сообщали о том, что 31 июля на бульваре Леси Украинки дорогу не поделили Toyota Camry и Peugeot 307. В результате столкновения у «француза» отлетел задний бампер и вырвано колесо, а у «японца» разбито переднее крыло и поцарапан бок автомобиля.

Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись пять автомобилей
Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись пять автомобилей
Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись пять автомобилей
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 05:26 » Автор: Татьяна Ларина
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