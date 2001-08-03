Раздел: Происшествия
Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись пять автомобилей
В Киеве пять машин перекрыли движение транспорта по проспекту Победы
2 августа в Киеве на проспекте Победы столкнулись пять автомобилей. Обошлось без пострадавших, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась около 23:00.
По словам водителя ВАЗ 2107, он двигался по проспекту Победы в сторону станции метро «Нивки». Не доезжая до «Берестейской», перед ним резко затормозил ВАЗ 21010. «Семерка» догнала в зад «десятку», последний вырулил влево и скрылся с места происшествия. От удара жигули откинуло в стоящий на дороге Chery Amulet. У машины закончилось топливо.
Пока оба водители разбирались кто прав, а кто виноват, в жигули влетел Škoda Octavia, который не заметил ДТП. А еще через 30 минут в жигуль влетел Chevrolet Lacetti. Автомобиль раздавил предупреждающий знак «аварийки» и остановился в 50 метрах от основного ДТП. К счастью, никто не пострадал. Из-за аврарии движение по проспекту Победы затруднено. На месте происшествия работала патрульная полиция.
Читайте также: Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись пять автомобилей
Напомним, 1 августа на Кольцевой дороге столкнулись BMW X3 и Opel Vectra. В результате аварии пострадали оба водителя. Мы также сообщали о том, что 31 июля на бульваре Леси Украинки дорогу не поделили Toyota Camry и Peugeot 307. В результате столкновения у «француза» отлетел задний бампер и вырвано колесо, а у «японца» разбито переднее крыло и поцарапан бок автомобиля.
2 августа в Киеве на проспекте Победы столкнулись пять автомобилей. Обошлось без пострадавших, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась около 23:00.
По словам водителя ВАЗ 2107, он двигался по проспекту Победы в сторону станции метро «Нивки». Не доезжая до «Берестейской», перед ним резко затормозил ВАЗ 21010. «Семерка» догнала в зад «десятку», последний вырулил влево и скрылся с места происшествия. От удара жигули откинуло в стоящий на дороге Chery Amulet. У машины закончилось топливо.
Пока оба водители разбирались кто прав, а кто виноват, в жигули влетел Škoda Octavia, который не заметил ДТП. А еще через 30 минут в жигуль влетел Chevrolet Lacetti. Автомобиль раздавил предупреждающий знак «аварийки» и остановился в 50 метрах от основного ДТП. К счастью, никто не пострадал. Из-за аврарии движение по проспекту Победы затруднено. На месте происшествия работала патрульная полиция.
Читайте также: Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись пять автомобилей
Напомним, 1 августа на Кольцевой дороге столкнулись BMW X3 и Opel Vectra. В результате аварии пострадали оба водителя. Мы также сообщали о том, что 31 июля на бульваре Леси Украинки дорогу не поделили Toyota Camry и Peugeot 307. В результате столкновения у «француза» отлетел задний бампер и вырвано колесо, а у «японца» разбито переднее крыло и поцарапан бок автомобиля.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
132
0
Также советуем посмотреть
- В Венгрии прокомментировали антиукраинские заявления Орбана
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы мастер"
- "Почтим утро минутой ворчания": смешные приколы из реальной жизни
- "Лапы вверх": в России поймали кота-наркокурьера
- В Украине появится новый орган для противостояния России
- Курьез дня: в Германии мужчина прокатился голышом на велосипеде
- "Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов
- Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в суд
- Минутка позитива: дружба детей и домашних питомцев
- Все военные должности в «Л/ДНР» занимают российские офицеры, - Наев
- В УПЦ МП отреагировали на слова Филарета
- Полторак планирует отправить военных на Закарпатье
- С Кремлем или в огне
- Смеемся вместе: веселые приколы для любителей тонкого юмора
- Рекламный «пирог» Днепра
- Луценко обсудит с силовиками нападения на активистов
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Украина все ближе и ближе к черте
- Как можно разочароваться в стране
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Щодо нападу на Катерину Гандзюк
- Эти милые собаки-"улыбаки" стали настоящими звездами Сети
- На Донбассе зафиксированы Грады боевиков
- России от санкций не спрятаться
- От российской власти извинений не дождешься
- Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на Луценко
- Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
- Где пределы сотрудничества с российской властью
- "Щупай меня иногда": Лукашенко с юмором отреагировал на слухи об инсульте
- Информация об отставке Грицака – фейк
Оставьте свой комментарий