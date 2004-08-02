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Раздел: Происшествия  
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В Запорожской области мужчина в кафе выложил гранату на стол

В Запорожской области мужчина в кафе выложил гранату на столШутка для озорника закончилась за решеткой

В городе Энергодар Запорожской области у посетителей кафе заметили гранату. Администратор заведения заметила, что на летней площадке сидят двое мужчин, а на их столе лежит граната, сообщили в пресс-службе областной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Женщина вызвала копов, и оперативно прибывший патруль обнаружили двоих мужчин, которые отдыхали в кафе с боеприпасом, внешне очень похожим на боевую гранату, выложенным на столик.

"Правоохранители установили, что мужчина 1988 года рождения для развлечения положил муляж боеприпаса на стол", – говорится в сообщении.

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В отношении инициатора шутки были составлены административные материалы по статье "мелкое хулиганство" Кодекса Украины об административных правонарушениях. 2 августа суд решил привлечь шутника к ответственности, назначив ему административный арест на срок 10 суток.
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 Теги: Запорожская область, граната

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Сегодня, 08:37 » Автор: Татьяна Ларина
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