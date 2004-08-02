Раздел: Происшествия
В Запорожской области мужчина в кафе выложил гранату на стол
Шутка для озорника закончилась за решеткой
В городе Энергодар Запорожской области у посетителей кафе заметили гранату. Администратор заведения заметила, что на летней площадке сидят двое мужчин, а на их столе лежит граната, сообщили в пресс-службе областной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Женщина вызвала копов, и оперативно прибывший патруль обнаружили двоих мужчин, которые отдыхали в кафе с боеприпасом, внешне очень похожим на боевую гранату, выложенным на столик.
"Правоохранители установили, что мужчина 1988 года рождения для развлечения положил муляж боеприпаса на стол", – говорится в сообщении.
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В отношении инициатора шутки были составлены административные материалы по статье "мелкое хулиганство" Кодекса Украины об административных правонарушениях. 2 августа суд решил привлечь шутника к ответственности, назначив ему административный арест на срок 10 суток.
В городе Энергодар Запорожской области у посетителей кафе заметили гранату. Администратор заведения заметила, что на летней площадке сидят двое мужчин, а на их столе лежит граната, сообщили в пресс-службе областной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Женщина вызвала копов, и оперативно прибывший патруль обнаружили двоих мужчин, которые отдыхали в кафе с боеприпасом, внешне очень похожим на боевую гранату, выложенным на столик.
"Правоохранители установили, что мужчина 1988 года рождения для развлечения положил муляж боеприпаса на стол", – говорится в сообщении.
Читайте также: В Херсоне неизвестный взорвал гранату
В отношении инициатора шутки были составлены административные материалы по статье "мелкое хулиганство" Кодекса Украины об административных правонарушениях. 2 августа суд решил привлечь шутника к ответственности, назначив ему административный арест на срок 10 суток.
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