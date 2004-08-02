В Запорожской области мужчина в кафе выложил гранату на стол

Шутка для озорника закончилась за решеткой



В городе Энергодар Запорожской области у посетителей кафе заметили гранату. Администратор заведения заметила, что на летней площадке сидят двое мужчин, а на их столе лежит граната, сообщили в пресс-службе областной полиции, пишет



Женщина вызвала копов, и оперативно прибывший патруль обнаружили двоих мужчин, которые отдыхали в кафе с боеприпасом, внешне очень похожим на боевую гранату, выложенным на столик.



"Правоохранители установили, что мужчина 1988 года рождения для развлечения положил муляж боеприпаса на стол", – говорится в сообщении.



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В отношении инициатора шутки были составлены административные материалы по статье "мелкое хулиганство" Кодекса Украины об административных правонарушениях. 2 августа суд решил привлечь шутника к ответственности, назначив ему административный арест на срок 10 суток. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В городе Энергодар Запорожской области у посетителей кафе заметили гранату. Администратор заведения заметила, что на летней площадке сидят двое мужчин, а на их столе лежит граната, сообщили в пресс-службе областной полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня Женщина вызвала копов, и оперативно прибывший патруль обнаружили двоих мужчин, которые отдыхали в кафе с боеприпасом, внешне очень похожим на боевую гранату, выложенным на столик."Правоохранители установили, что мужчина 1988 года рождения для развлечения положил муляж боеприпаса на стол", – говорится в сообщении.В отношении инициатора шутки были составлены административные материалы по статье "мелкое хулиганство" Кодекса Украины об административных правонарушениях. 2 августа суд решил привлечь шутника к ответственности, назначив ему административный арест на срок 10 суток.



