Раздел: Происшествия
На Херсонщине столкнулись две легковушки: есть погибшие
Один человек погиб, двое госпитализированы.
В четверг, около половины одиннадцатого вечера, в Каховском районе произошло смертельное ДТП.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буква.
Спасателям пришлось деблокировать тело погибшего человека из салона ВАЗ 21099, сообщают на странице в соцсети Рятувальники Каховщини.
Читайте также: На Донетчине легковушка врезалась в бетонную стену: есть жертвы
Пассажиры и водитель другой машины были госпитализированы.
В четверг, около половины одиннадцатого вечера, в Каховском районе произошло смертельное ДТП.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буква.
Спасателям пришлось деблокировать тело погибшего человека из салона ВАЗ 21099, сообщают на странице в соцсети Рятувальники Каховщини.
Читайте также: На Донетчине легковушка врезалась в бетонную стену: есть жертвы
Пассажиры и водитель другой машины были госпитализированы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
239
0
Также советуем посмотреть
- Причин недовіри до Мінфіну немає
- Курьез дня: американец проехался в метро на собственном диване
- Киев: газовая комбинация с реальной прибылью
- Боевики ранили четверых украинских военных на Донбассе
- Когда начнется замена маршруток на автобусы
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Пошутил: в Италии парикмахер сделал вид, что отрезал ухо своему клиенту
- В Лос-Анджелесе открылся необычный магазин товаров из войлока
- В Венгрии прокомментировали антиукраинские заявления Орбана
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы мастер"
- "Почтим утро минутой ворчания": смешные приколы из реальной жизни
- "Лапы вверх": в России поймали кота-наркокурьера
- В Украине появится новый орган для противостояния России
- Курьез дня: в Германии мужчина прокатился голышом на велосипеде
- "Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов
- Бывшего президента Виктора Януковича вызвали в суд
- Минутка позитива: дружба детей и домашних питомцев
- Все военные должности в «Л/ДНР» занимают российские офицеры, - Наев
- В УПЦ МП отреагировали на слова Филарета
- Полторак планирует отправить военных на Закарпатье
- С Кремлем или в огне
- Смеемся вместе: веселые приколы для любителей тонкого юмора
- Рекламный «пирог» Днепра
- Луценко обсудит с силовиками нападения на активистов
- Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
- Украина все ближе и ближе к черте
- Как можно разочароваться в стране
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Щодо нападу на Катерину Гандзюк
- Эти милые собаки-"улыбаки" стали настоящими звездами Сети
Оставьте свой комментарий