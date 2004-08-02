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Раздел: Происшествия  
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На Херсонщине столкнулись две легковушки: есть погибшие

На Херсонщине столкнулись две легковушки: есть погибшиеОдин человек погиб, двое госпитализированы.

В четверг, около половины одиннадцатого вечера, в Каховском районе произошло смертельное ДТП.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буква.

Спасателям пришлось деблокировать тело погибшего человека из салона ВАЗ 21099, сообщают на странице в соцсети Рятувальники Каховщини.

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Пассажиры и водитель другой машины были госпитализированы.
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 Теги: ДТП, Херсонская область

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Сегодня, 10:13 » Автор: Ирина Шевченко
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