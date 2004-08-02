Раздел: Происшествия
Массовое отравление в Киеве: новые подробности
Количество пострадавших продолжает расти.
Количество пострадавших от пищевого отравления выросло до 83. 12 из пострадавших – дети.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.
Сообщения о первых пяти пострадавших поступило 31 июля.
Установлено, что палатки, в которых приобреталась некачественная принадлежат одному владельцу. Мясо поступало от одного поставщика.
Наибольшее количество жертв приобретали шаурму или сосиски в лаваше около станции метро "Дарница" и на Почтовой площади.
Открыто уголовное производство по статье 325 (нарушение санитарных правил и норм).
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Также в Госпродпотребслужбе сообщили, что на территории Киева все палатки шаурмы работают, не имея законных оснований.
Количество пострадавших от пищевого отравления выросло до 83. 12 из пострадавших – дети.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе, передает Хроника.инфо со ссылкой на kiev.sq.
Сообщения о первых пяти пострадавших поступило 31 июля.
Установлено, что палатки, в которых приобреталась некачественная принадлежат одному владельцу. Мясо поступало от одного поставщика.
Наибольшее количество жертв приобретали шаурму или сосиски в лаваше около станции метро "Дарница" и на Почтовой площади.
Открыто уголовное производство по статье 325 (нарушение санитарных правил и норм).
Читайте также: На Донетчине легковушка врезалась в бетонную стену: есть жертвы
Также в Госпродпотребслужбе сообщили, что на территории Киева все палатки шаурмы работают, не имея законных оснований.
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