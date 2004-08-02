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Раздел: Происшествия  
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Дерзкое ограбление в Киеве: введен план "Перехват"

Дерзкое ограбление в Киеве: введен план "Перехват"У бизнесмена украли 50 тысяч евро.

В четверг, 2 августа, в Киеве, на ул. Генерала Антонова, грабители напали на частного предпринимателя и украли у него сумку, в которой было 50 тысяч евро.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Багнет.

В сообщении говорится, что ограбление произошло, когда мужчина сел в свой автомобиль "Вольво" с сумкой, в которой была крупная сумма денег. В это время из засады к его машине подбежали двое неизвестных мужчин, разбили молотком боковое стекло, схватили сумку и скрылись в неизвестном направлении.

После того, как бизнесмен оправился от шока, он сразу же вызвал полицию. Описать нападавших мужчина не смог, потому что не успел их рассмотреть.

По предварительным данным, преступники отследили свою жертву по наводке, так как грабеж был тщательно спланирован.

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В настоящее время в районе введен план "Перехват", но грабители, вероятно, уже залегли на дно.
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 Теги: ограбление, Киев

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Сегодня, 12:05 » Автор: Ирина Шевченко
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