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Раздел: Происшествия  
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Смертельное ДТП в Харькове: Mercedes сбил велосипедиста

Смертельное ДТП в Харькове: Mercedes сбил велосипедистаВелосипедист от полученных травм скончался в больнице.

Mercedes 2 августа в 13.10 сбил велосипедиста на ул.Богдана Хмельницкого в Харькове.

Об этом сообщили в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации, передает Хроника.инфо со ссылкой на sq.com.

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Как уточнили в полиции, 72-летний водитель велосипеда внезапно потерял сознание и столкнулся с автобусом Mercedes. Водителя доставили в Харьковскую городскую клиническую многопрофильную больницу, где от полученных травм он скончался.
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Сегодня, 13:48 » Автор: Ирина Шевченко
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