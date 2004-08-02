Раздел: Происшествия
Смертельное ДТП в Харькове: Mercedes сбил велосипедиста
Велосипедист от полученных травм скончался в больнице.
Mercedes 2 августа в 13.10 сбил велосипедиста на ул.Богдана Хмельницкого в Харькове.
Об этом сообщили в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации, передает Хроника.инфо со ссылкой на sq.com.
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Как уточнили в полиции, 72-летний водитель велосипеда внезапно потерял сознание и столкнулся с автобусом Mercedes. Водителя доставили в Харьковскую городскую клиническую многопрофильную больницу, где от полученных травм он скончался.
Mercedes 2 августа в 13.10 сбил велосипедиста на ул.Богдана Хмельницкого в Харькове.
Об этом сообщили в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации, передает Хроника.инфо со ссылкой на sq.com.
Читайте также: Вокруг детского приюта на Волыни разгорелся громкий скандал
Как уточнили в полиции, 72-летний водитель велосипеда внезапно потерял сознание и столкнулся с автобусом Mercedes. Водителя доставили в Харьковскую городскую клиническую многопрофильную больницу, где от полученных травм он скончался.
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