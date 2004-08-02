Раздел: Происшествия
ДТП возле Винницы: погиб мужчина
Правоохранители разыскивают виновника аварии.
2 августа, в 23:20, в Мурованокуроливецьком районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пешеход.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vinnitsa.info.
В отделе коммуникаций ГУ ЧП Винницкой области рассказали, что вблизи села Бахтин неизвестный автомобиль совершил наезд на человека.
Водитель покинул место происшествия на автомобиле. От полученный травм пешеход скончался во время оказания медицинской помощи.
Правоохранители разыскивают виновника аварии. Обращаются к гражданам, которые могли стать свидетелями ДТП, с просьбой сообщить детали трагедии.
Читайте также: Нападение на активистов в Одессе: появились новые детали
По данному факту начали уголовное производство - по статье 286, части 2 Уголовного кодекса Украины.
2 августа, в 23:20, в Мурованокуроливецьком районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пешеход.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vinnitsa.info.
В отделе коммуникаций ГУ ЧП Винницкой области рассказали, что вблизи села Бахтин неизвестный автомобиль совершил наезд на человека.
Водитель покинул место происшествия на автомобиле. От полученный травм пешеход скончался во время оказания медицинской помощи.
Правоохранители разыскивают виновника аварии. Обращаются к гражданам, которые могли стать свидетелями ДТП, с просьбой сообщить детали трагедии.
Читайте также: Нападение на активистов в Одессе: появились новые детали
По данному факту начали уголовное производство - по статье 286, части 2 Уголовного кодекса Украины.
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