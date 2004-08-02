» » ДТП возле Винницы: погиб мужчина
Раздел: Происшествия  
0

ДТП возле Винницы: погиб мужчина

ДТП возле Винницы: погиб мужчинаПравоохранители разыскивают виновника аварии.

2 августа, в 23:20, в Мурованокуроливецьком районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пешеход.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vinnitsa.info.

В отделе коммуникаций ГУ ЧП Винницкой области рассказали, что вблизи села Бахтин неизвестный автомобиль совершил наезд на человека.

Водитель покинул место происшествия на автомобиле. От полученный травм пешеход скончался во время оказания медицинской помощи.

Правоохранители разыскивают виновника аварии. Обращаются к гражданам, которые могли стать свидетелями ДТП, с просьбой сообщить детали трагедии.

Читайте также: Нападение на активистов в Одессе: появились новые детали

По данному факту начали уголовное производство - по статье 286, части 2 Уголовного кодекса Украины.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ДТП, Винницкая область

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:55 » Автор: Ирина Шевченко
     290
     0

Похожие новости по теме

Возле Винницы ВАЗ протаранил микроавтобус: есть жертвы Возле Винницы ВАЗ протаранил микроавтобус: есть жертвы

Один человек погиб, трое находятся в больнице.

Смертельное ДТП в Ровенской области: грузовик сбил пешехода Смертельное ДТП в Ровенской области: грузовик сбил пешехода

Трагедия произошла ночью, пешеход погиб на месте.

ДТП во Львове: погиб пешеход-нарушитель ДТП во Львове: погиб пешеход-нарушитель

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В результате ДТП на Винничине погиб водитель скутера В результате ДТП на Винничине погиб водитель скутера

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители открыли уголовное производство.

ДТП возле Львова: погиб пешеход, водитель скрылся ДТП возле Львова: погиб пешеход, водитель скрылся

Следователи ищут виновника аварии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх