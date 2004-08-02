Раздел: Происшествия
ДТП на Черниговщине: перевернулся автобус с детьми
В результате происшествия пострадали 8 человек.
В Нежинском районе сегодня, 3 августа, произошла ДТП с участием автобуса, перевозившего участников детского турнира по гребле.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 0462.
Авария произошла около 11.00 в районе села Малая Кошелевка (Нежинский район). В результате перевернулся автобус с юными спортсменами, которые ехали из Конотопа в Киев на соревнования по гребле на байдарках.
Всего в салоне находилось 12 человек – спортсмены и их родители. 8 человек (4 взрослых и 4 ребенка) были госпитализированы в Нежинскую райбольницу.
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Три человека (в том числе один ребенок) – в тяжелом состоянии и находятся в реанимации.
В Нежинском районе сегодня, 3 августа, произошла ДТП с участием автобуса, перевозившего участников детского турнира по гребле.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 0462.
Авария произошла около 11.00 в районе села Малая Кошелевка (Нежинский район). В результате перевернулся автобус с юными спортсменами, которые ехали из Конотопа в Киев на соревнования по гребле на байдарках.
Всего в салоне находилось 12 человек – спортсмены и их родители. 8 человек (4 взрослых и 4 ребенка) были госпитализированы в Нежинскую райбольницу.
Читайте также: ДТП возле Винницы: погиб мужчина
Три человека (в том числе один ребенок) – в тяжелом состоянии и находятся в реанимации.
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