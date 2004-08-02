» » В Киеве девушка на мотоцикле врезалась в иномарку
Раздел: Происшествия  
0

В Киеве девушка на мотоцикле врезалась в иномарку

В Киеве девушка на мотоцикле врезалась в иномаркуДевушка не успела затормозить и влетела в левую заднюю сторону авто

В пятницу, 3 августа, напротив ТРЦ Ocean Plaza произошла авария с участием девушки на мотоцикле Yamaha и автомобиля Volkswagen Polo. Владелицу двухколесного госпитализировали, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

ДТП произошло около 18:30.

По словам водителя Volkswagen, он остановился у пешеходного перехода возле Ocean Plaza, чтобы пропустить переходящих дорогу людей. Сзади его машины двигалась девушка на мотоцикле. Она не заметила, что впереди едущая машина остановилась, не успела затормозить и влетела в левую заднюю сторону авто. От удара мотоцикл закрутило, и девушку выбросило на дорогу.

В результате аварии пилота мотоцикла госпитализировали с травмой плеча. У Volkswagen разбила фара и повреждена задняя часть. Мотоцикл Yamaha получил серьезные повреждения. На месте работал экипаж патрульной полиции и «скорая». Детали происшествия установит следствие.

Читайте также: Киев: девушка на мотоцикле на огромной скорости врезалась в авто

Напомним, что в Киеве на Крещатике мотоциклист на огромной скорости врезался в бордюр. Удар был такой силы, что мужчину выбросило на тротуар.

В Киеве девушка на мотоцикле врезалась в иномарку
В Киеве девушка на мотоцикле врезалась в иномарку
В Киеве девушка на мотоцикле врезалась в иномарку
В Киеве девушка на мотоцикле врезалась в иномарку
В Киеве девушка на мотоцикле врезалась в иномарку
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, ДТП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:08 » Автор: Татьяна Ларина
     517
     0

Похожие новости по теме

В Киеве девушка на Audi влетела в два автомобиля В Киеве девушка на Audi влетела в два автомобиля

В аварии серьезных травм никто не получил.

В Киеве иномарка влетела в отбойник В Киеве иномарка влетела в отбойник

Range Rover врезался в заднюю правую стойку Golf.

ДТП в Киеве: Тoyota врезалась в мотоцикл ДТП в Киеве: Тoyota врезалась в мотоцикл

Toyota пыталась развернуться

В Киеве мотоцикл сбил девушку В Киеве мотоцикл сбил девушку

Девушка переходила дорогу в неположенном месте.

Киев: девушка на мотоцикле на огромной скорости врезалась в авто Киев: девушка на мотоцикле на огромной скорости врезалась в авто

Авария произошла на Троещине.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх