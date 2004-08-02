В Киеве девушка на мотоцикле врезалась в иномарку

Девушка не успела затормозить и влетела в левую заднюю сторону авто



В пятницу, 3 августа, напротив ТРЦ Ocean Plaza произошла авария с участием девушки на мотоцикле Yamaha и автомобиля Volkswagen Polo. Владелицу двухколесного госпитализировали, пишет



ДТП произошло около 18:30.



По словам водителя Volkswagen, он остановился у пешеходного перехода возле Ocean Plaza, чтобы пропустить переходящих дорогу людей. Сзади его машины двигалась девушка на мотоцикле. Она не заметила, что впереди едущая машина остановилась, не успела затормозить и влетела в левую заднюю сторону авто. От удара мотоцикл закрутило, и девушку выбросило на дорогу.



В результате аварии пилота мотоцикла госпитализировали с травмой плеча. У Volkswagen разбила фара и повреждена задняя часть. Мотоцикл Yamaha получил серьезные повреждения. На месте работал экипаж патрульной полиции и «скорая». Детали происшествия установит следствие.



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Напомним, что в Киеве на Крещатике мотоциклист на огромной скорости врезался в бордюр. Удар был такой силы, что мужчину выбросило на тротуар.











Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В пятницу, 3 августа, напротив ТРЦ Ocean Plaza произошла авария с участием девушки на мотоцикле Yamaha и автомобиля Volkswagen Polo. Владелицу двухколесного госпитализировали, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор ДТП произошло около 18:30.По словам водителя Volkswagen, он остановился у пешеходного перехода возле Ocean Plaza, чтобы пропустить переходящих дорогу людей. Сзади его машины двигалась девушка на мотоцикле. Она не заметила, что впереди едущая машина остановилась, не успела затормозить и влетела в левую заднюю сторону авто. От удара мотоцикл закрутило, и девушку выбросило на дорогу.В результате аварии пилота мотоцикла госпитализировали с травмой плеча. У Volkswagen разбила фара и повреждена задняя часть. Мотоцикл Yamaha получил серьезные повреждения. На месте работал экипаж патрульной полиции и «скорая». Детали происшествия установит следствие.Напомним, что в Киеве на Крещатике мотоциклист на огромной скорости врезался в бордюр. Удар был такой силы, что мужчину выбросило на тротуар.



