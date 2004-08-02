Раздел: Происшествия
На Львовщине легковушка врезалась в бензовоз
Пять человек травмированы
Пять человек травмированы в результате столкновения легковушки с бетоновозом во Львовской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Телесные повреждения получили водитель и четверо пассажиров "Фольксвагена", среди которых - четырнадцатилетняя девочка.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 3 августа, около 14.00 на автодороге Червоноград-Броды возле села Поздимир Радеховского района.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Фольксваген", 27-летний житель Бугского района, не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с бетоновозом КамАЗ.
Телесные повреждения при столкновении получили водитель и четверо пассажиров легковушки, одна из которых - 14 - летняя девочка. Водитель КамАЗа не пострадал. Сейчас врачи уточняют диагнозы пострадавшим.
Читайте также: Смертельное ДТП на Львовщине: легковушка врезалась в автобус с пассажирами
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Пять человек травмированы в результате столкновения легковушки с бетоновозом во Львовской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Телесные повреждения получили водитель и четверо пассажиров "Фольксвагена", среди которых - четырнадцатилетняя девочка.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 3 августа, около 14.00 на автодороге Червоноград-Броды возле села Поздимир Радеховского района.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Фольксваген", 27-летний житель Бугского района, не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с бетоновозом КамАЗ.
Телесные повреждения при столкновении получили водитель и четверо пассажиров легковушки, одна из которых - 14 - летняя девочка. Водитель КамАЗа не пострадал. Сейчас врачи уточняют диагнозы пострадавшим.
Читайте также: Смертельное ДТП на Львовщине: легковушка врезалась в автобус с пассажирами
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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