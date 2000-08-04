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Раздел: Происшествия  
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"Пьяное" ДТП в Киеве: BMW протаранил Mercedes

"Пьяное" ДТП в Киеве: BMW протаранил Mercedes Водитель «бэхи» находился в нетрезвом состоянии

В пятницу, 3 августа, в Киеве на проспекте Науки, 54 произошло ДТП. Столкнулись Mercedes Sprinter и BMW 3, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Авария случилась около 21:15.

По словам водителя микроавтобуса Виталия, оба автомобиля ехали в сторону Демеевской площади. Спринтер притормаживал перед светофором, а в этот момент сзади врезалась BMW. От удара Mercedes развернуло. К счастью, обошлось без пострадавших.

Водитель «бэхи» находился в нетрезвом состоянии. У него явные признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал 1.38. В микроавтобусе пассажиров не было. Водитель BMW утверждает, что он трезвый, а спринтер странно стоял на дороге. На месте работает патрульная полиция. У водителей отбираются пояснения. Подробности происшествия выясняются.

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Напомним, 3 августа напротив ТРЦ Ocean Plaza произошла авария с участием девушки на мотоцикле Yamaha и автомобиля Volkswagen Polo. Владелицу двухколесного госпитализировали.
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 Теги: Киев, ДТП

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Сегодня, 00:00 » Автор: Татьяна Ларина
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