Раздел: Происшествия
"Пьяное" ДТП в Киеве: BMW протаранил Mercedes
Водитель «бэхи» находился в нетрезвом состоянии
В пятницу, 3 августа, в Киеве на проспекте Науки, 54 произошло ДТП. Столкнулись Mercedes Sprinter и BMW 3, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась около 21:15.
По словам водителя микроавтобуса Виталия, оба автомобиля ехали в сторону Демеевской площади. Спринтер притормаживал перед светофором, а в этот момент сзади врезалась BMW. От удара Mercedes развернуло. К счастью, обошлось без пострадавших.
Водитель «бэхи» находился в нетрезвом состоянии. У него явные признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал 1.38. В микроавтобусе пассажиров не было. Водитель BMW утверждает, что он трезвый, а спринтер странно стоял на дороге. На месте работает патрульная полиция. У водителей отбираются пояснения. Подробности происшествия выясняются.
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Напомним, 3 августа напротив ТРЦ Ocean Plaza произошла авария с участием девушки на мотоцикле Yamaha и автомобиля Volkswagen Polo. Владелицу двухколесного госпитализировали.
В пятницу, 3 августа, в Киеве на проспекте Науки, 54 произошло ДТП. Столкнулись Mercedes Sprinter и BMW 3, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Авария случилась около 21:15.
По словам водителя микроавтобуса Виталия, оба автомобиля ехали в сторону Демеевской площади. Спринтер притормаживал перед светофором, а в этот момент сзади врезалась BMW. От удара Mercedes развернуло. К счастью, обошлось без пострадавших.
Водитель «бэхи» находился в нетрезвом состоянии. У него явные признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал 1.38. В микроавтобусе пассажиров не было. Водитель BMW утверждает, что он трезвый, а спринтер странно стоял на дороге. На месте работает патрульная полиция. У водителей отбираются пояснения. Подробности происшествия выясняются.
Читайте также: Пьяное ДТП в Киеве: Mercedes протаранил Daewoo
Напомним, 3 августа напротив ТРЦ Ocean Plaza произошла авария с участием девушки на мотоцикле Yamaha и автомобиля Volkswagen Polo. Владелицу двухколесного госпитализировали.
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