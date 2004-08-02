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Раздел: Происшествия  
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В Мукачево женщина пыталась продать 3-х летнего сына

В Мукачево женщина пыталась продать 3-х летнего сынаЕй грозит до 15 лет заключения.

3 августа вечером в Мукачево правоохранители во время спецоперации задержали женщину, которая собиралась продать своего 3-летнего ребенка. передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полицейские установили, что 39-летняя мукачевка подыскала покупателей и договорилась о продаве ребенка за 2,5 тысячи долларов. Ребенка собирались использовать для попрошайничества.

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Женщину уличили в момент передачи ребенка и задержали. Полиция работала в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 149 УКУ. За содеянное задержанной грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.
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 Теги: Мукачево, ребенок, продажа, попрошайки

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Сегодня, 10:59 » Автор: Алена Шимко
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