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Раздел: Происшествия  
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Ночью в Днепре Lexus сбил насмерть двух пешеходов

Ночью в Днепре Lexus сбил насмерть двух пешеходовАвария произошла на проспекте Слобожанский.

Сегодня ночью на виадуке, расположенном на проспекте Слобожанский, произошло смертельное ДТП. Под колеса автомобиля «Лексус» попали мужчина и женщина 35 — 40 лет. Пешеходы перебегали дорогу в неположенном месте, передает Хроника.инфо со ссылкой на dp.oblast.online.

Женщина, находившаяся за рулем иномарки вызвала скорую. На место происшествия прибыли экипажи патрульных.

Как рассказал очевидец происшествия, пешеходы, держась за руки, прошли третью часть виадука, а затем споткнувшись об бордюр, оказались на проезжей части дороги. Водитель «Лексус» не смогла вовремя затормозить и наехала на пешеходов.

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На месте происшествия работало следствие и сотрудники медицинской экспертизы. Детали произошедшего будут выяснять правоохранительные органы.
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 Теги: Днепр, ДТП, жертвы

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Сегодня, 12:24 » Автор: Алена Шимко
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