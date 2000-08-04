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Раздел: Происшествия  
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На Донетчине авто слетело с трассы, погиб водитель

На Донетчине авто слетело с трассы, погиб водительВчера, 3 августа, около 20 часов на трассе «Славянск-Донецк-Мариуполь», возле села Бугас Волновахского района, произошло смертельное ДТП.

По информации пресс-службы полиции Донецкой области, 35-летний водитель автомобиля «KIA SOUL», двигаясь в сторону Мариуполя, не справился с управлением, в результате чего машина слетела с проезжей части, передает Хроника.инфо со ссылкой на mariupolnews.com.ua.

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От полученных травм водитель скончался на месте.
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 Теги: Донецкая область, ДТП, жертва

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Сегодня, 14:00 » Автор: Алена Шимко
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