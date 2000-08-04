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Раздел: Происшествия  
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В столице сбили иностранку, переходившую дорогу не по правилам

В столице сбили иностранку, переходившую дорогу не по правиламВ пятницу, 3 августа, в Киеве на проспекте Лобановского, случилось дорожно-транспортное происшествие.

Авария произошла около 22:00. Dacia Logan сбила девушку-иностранку, которая пыталась перейти проезжую часть в не неположенном месте. Она выбежала на дорогу из-за притормозивших автомобилей, поэтому водитель не смог вовремя среагировать и зацепил ее, передает Хроника.инфо со ссылкой на Суд.ua.

Пострадавшую госпитализировали в ближайшую больницу.

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На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа.
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 Теги: Киев, ДТП, иностранка

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Сегодня, 15:24 » Автор: Алена Шимко
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