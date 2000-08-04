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На Киевщине мужчина избил до смерти собственную мать

На Киевщине мужчина избил до смерти собственную мать47-летний фастовчанин навеселе нанес руками множественные удары по голове своей тяжелобольной 85-летней матери, за которой ухаживал.

Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью, передает Хроника.инфо со ссылкой на Криминальная Украина.

Полицейские задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

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Продолжается досудебное расследование по рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
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 Теги: Киевская область, Фастов, убийство, мать

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Сегодня, 17:00 » Автор: Алена Шимко
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