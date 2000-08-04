Раздел: Происшествия
В Киеве помощника нардепа подозревают в изнасиловании - СМИ
В пятницу, 3 августа, пресс-секретарь нардепа Украины Александра Вилкула Сергей Милютин изнасиловал женщину.
При этом помощник депутата от «Оппозиционного блока» находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Потерпевшая женщина обратилась с заявлением в Подольское управление полиции города Киева. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.
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Как сообщатся, изнасилованную женщину зовут Руслана и у нее есть муж. Событие произошло ночью, 3 августа. По предварительной информации, во время совершения преступления помощник Вилкула был в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам источника, на данный момент Милютин, используя личные связи в Нацполиции, пытается не допустить огласку произошедшего, а также препятствует занесению дела в Единый реестр досудебных расследований Украины.
При этом помощник депутата от «Оппозиционного блока» находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Потерпевшая женщина обратилась с заявлением в Подольское управление полиции города Киева. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.
Читайте также: Стрельба в помощника нардепа в Киеве: новые подробности
Как сообщатся, изнасилованную женщину зовут Руслана и у нее есть муж. Событие произошло ночью, 3 августа. По предварительной информации, во время совершения преступления помощник Вилкула был в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам источника, на данный момент Милютин, используя личные связи в Нацполиции, пытается не допустить огласку произошедшего, а также препятствует занесению дела в Единый реестр досудебных расследований Украины.
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