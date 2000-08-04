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Раздел: Происшествия  
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В Киеве помощника нардепа подозревают в изнасиловании - СМИ

В Киеве помощника нардепа подозревают в изнасиловании - СМИВ пятницу, 3 августа, пресс-секретарь нардепа Украины Александра Вилкула Сергей Милютин изнасиловал женщину.

При этом помощник депутата от «Оппозиционного блока» находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Потерпевшая женщина обратилась с заявлением в Подольское управление полиции города Киева. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

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Как сообщатся, изнасилованную женщину зовут Руслана и у нее есть муж. Событие произошло ночью, 3 августа. По предварительной информации, во время совершения преступления помощник Вилкула был в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам источника, на данный момент Милютин, используя личные связи в Нацполиции, пытается не допустить огласку произошедшего, а также препятствует занесению дела в Единый реестр досудебных расследований Украины.
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 Теги: Киев, помощник нардепа, изнасилование

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Сегодня, 17:54 » Автор: Алена Шимко
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