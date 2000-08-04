Раздел: Происшествия
В штабе ООС подтвердили ранение полицейских на Донбассе
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
Оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Марьинка, Чермалык, Гнутово, Водяное и Широкино.
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Вместе с этим, отмечается в сводке ООС, в 10.50 противник открывал огонь применяя стрелковое оружие по северо-восточной окраине Марьинки. Под вражеским огнем оказались полицейские полка особого назначения Главного управления Национальной полиции Украины Днепропетровской области из состава Объединенных сил, которые патрулировали жилые кварталы. Вследствие огневого столкновения двое полицейских получили ранения.
В течение текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.
Оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Марьинка, Чермалык, Гнутово, Водяное и Широкино.
Читайте также: В контрразведке подтвердили ранение боевика Гиви
Вместе с этим, отмечается в сводке ООС, в 10.50 противник открывал огонь применяя стрелковое оружие по северо-восточной окраине Марьинки. Под вражеским огнем оказались полицейские полка особого назначения Главного управления Национальной полиции Украины Днепропетровской области из состава Объединенных сил, которые патрулировали жилые кварталы. Вследствие огневого столкновения двое полицейских получили ранения.
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