Раздел: Происшествия
В Одессе группа подростков 13-14 лет избила школьницу
Инцидент произошел 27 июля.
В Одессе группа подростков 13-14 лет избила школьницу. Подростки снимали разборки на видео. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Участники события – знакомые между собой подростки 13-14 лет, которые в свое время учились в одной из школ Малиновского района города. Причиной конфликта между девушками стал парень, который ранее встречался с одной из нападающих, а впоследствии, разорвав с девушкой отношения, начал ухаживать за потерпевшей. Сначала девушки выясняли отношения словесно, а через несколько дней оскорбленная девушка, заручившись поддержкой подруг, устроила своей конкурентке драку", – сообщили в полиции.
Отмечается, что родители правонарушительниц привлечены к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.
Также решается вопрос о квалификации данного дела по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: Разбой в Киеве: группа подростков жестоко избила мужчину
Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что пострадавшей девочке оказывается психологическая помощь. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
В Одессе группа подростков 13-14 лет избила школьницу. Подростки снимали разборки на видео. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
"Участники события – знакомые между собой подростки 13-14 лет, которые в свое время учились в одной из школ Малиновского района города. Причиной конфликта между девушками стал парень, который ранее встречался с одной из нападающих, а впоследствии, разорвав с девушкой отношения, начал ухаживать за потерпевшей. Сначала девушки выясняли отношения словесно, а через несколько дней оскорбленная девушка, заручившись поддержкой подруг, устроила своей конкурентке драку", – сообщили в полиции.
Отмечается, что родители правонарушительниц привлечены к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.
Также решается вопрос о квалификации данного дела по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также: Разбой в Киеве: группа подростков жестоко избила мужчину
Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что пострадавшей девочке оказывается психологическая помощь. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
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