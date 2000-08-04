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Раздел: Происшествия  
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В Одессе группа подростков 13-14 лет избила школьницу

В Одессе группа подростков 13-14 лет избила школьницуИнцидент произошел 27 июля.

В Одессе группа подростков 13-14 лет избила школьницу. Подростки снимали разборки на видео. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

"Участники события – знакомые между собой подростки 13-14 лет, которые в свое время учились в одной из школ Малиновского района города. Причиной конфликта между девушками стал парень, который ранее встречался с одной из нападающих, а впоследствии, разорвав с девушкой отношения, начал ухаживать за потерпевшей. Сначала девушки выясняли отношения словесно, а через несколько дней оскорбленная девушка, заручившись поддержкой подруг, устроила своей конкурентке драку", – сообщили в полиции.

Отмечается, что родители правонарушительниц привлечены к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Также решается вопрос о квалификации данного дела по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что пострадавшей девочке оказывается психологическая помощь. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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 Теги: Одесса, драка, школьники

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Сегодня, 22:14 » Автор: Едгар Букмирза
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