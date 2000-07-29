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Раздел: Происшествия  
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В Киеве нетрезвый уголовник зарезал товарища

В Киеве нетрезвый уголовник зарезал товарищаЗлоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления.

В Подольском районе нетрезвый уголовник зарезал своего товарища.

Об этом передает пресс-служба Нацполиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ura-inform.com.

По предварительной информации, между мужчинами возник словесный конфликт, в результате которого злоумышленник ударил оппонента острым предметом в грудь. Пострадавший с колото-резаным ранением госпитализировали в больничное учреждение.

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По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.
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 Теги: Киев, уголовник, убийство

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Сегодня, 23:26 » Автор: Едгар Букмирза
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