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Раздел: Происшествия  
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На Одесчине легковушка протаранила отбойник: погиб ребенок

На Одесчине легковушка протаранила отбойник: погиб ребенокЖенщина не смогла справиться с управлением авто.

Накануне произошло ДТП возле села Троицкое Любашевского района Одесской области, в результате которого погибла семилетний ребенок.

Об этом сообщают в пресс-службе областной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.

Авария произошла на 328 км автодороги "Киев-Одесса". За рулем машины Hyundai Elantra была 36-летняя женщина. Она пыталась объехать собаку, которая выбежала на проезжую часть.

К сожалению, она не смогла справиться с управлением и врезался в металлический отбойник.

"В результате аварии на месте происшествия погиб ее малолетний сын 2011 года рождения. Сама женщина и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, госпитализированы в Любашевской больницы с различными степенями тяжести", - сообщают в полиции.

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Кроме погибшего мальчика в салоне автомобиля находилось еще двое детей женщины-водителя. Они получили травмы и были госпитализированы.
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 Теги: ДТП, Одесская область

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Сегодня, 12:55 » Автор: Ирина Шевченко
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