Раздел: Происшествия
На Одесчине легковушка протаранила отбойник: погиб ребенок
Женщина не смогла справиться с управлением авто.
Накануне произошло ДТП возле села Троицкое Любашевского района Одесской области, в результате которого погибла семилетний ребенок.
Об этом сообщают в пресс-службе областной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
Авария произошла на 328 км автодороги "Киев-Одесса". За рулем машины Hyundai Elantra была 36-летняя женщина. Она пыталась объехать собаку, которая выбежала на проезжую часть.
К сожалению, она не смогла справиться с управлением и врезался в металлический отбойник.
"В результате аварии на месте происшествия погиб ее малолетний сын 2011 года рождения. Сама женщина и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, госпитализированы в Любашевской больницы с различными степенями тяжести", - сообщают в полиции.
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Кроме погибшего мальчика в салоне автомобиля находилось еще двое детей женщины-водителя. Они получили травмы и были госпитализированы.
Накануне произошло ДТП возле села Троицкое Любашевского района Одесской области, в результате которого погибла семилетний ребенок.
Об этом сообщают в пресс-службе областной полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
Авария произошла на 328 км автодороги "Киев-Одесса". За рулем машины Hyundai Elantra была 36-летняя женщина. Она пыталась объехать собаку, которая выбежала на проезжую часть.
К сожалению, она не смогла справиться с управлением и врезался в металлический отбойник.
"В результате аварии на месте происшествия погиб ее малолетний сын 2011 года рождения. Сама женщина и еще трое пассажиров, среди которых двое малолетних детей, госпитализированы в Любашевской больницы с различными степенями тяжести", - сообщают в полиции.
Читайте также: Киевские полицейские "повязали" дерзкого грабителя
Кроме погибшего мальчика в салоне автомобиля находилось еще двое детей женщины-водителя. Они получили травмы и были госпитализированы.
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