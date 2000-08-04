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ДТП на Виннитчине: погиб пожилой мужчина

ДТП на Виннитчине: погиб пожилой мужчинаВиновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

В селе Якушинцы Винницкой области произошло ДТП, в результате которого погиб 68-летний мужчина.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Неподалеку от погибшего найден автомобиль Александра Боровицкого.

Александр Боровицкий ранее работал в Староконстантиновском районном суде и Хмельницком окружном суде, судьей Винницкого апелляционного суда работает с декабря 2010 года.

Причины ДТП выясняются. Открыто производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

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Александру Боровицкому грозит до 8 лет лишения свободы.
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 Теги: ДТП, Винницкая область

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Сегодня, 13:27 » Автор: Ирина Шевченко
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