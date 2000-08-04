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На Харьковщине "обчистили" ювелирный магазин

На Харьковщине "обчистили" ювелирный магазинПреступников задержали.

Полицейские задержали преступников, которые в масках Шрека ограбили ювелирный магазин в городе Донец Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Для раскрытия дерзкого преступления полицейские провели комплекс оперативных розыскных действий. Благодаря принятым мерам они задержали в Одесской области двоих человек, причастных к совершению уголовного преступления. Ими оказались 35-летний житель поселка Донец Балаклейского района и 30-летний гражданин Грузии", – говорится в сообщении.

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На данный момент задержанные признали свою вину. Как оказалось, мужчины тщательно готовились к преступлению и разработали для него детальный план. Сейчас они находятся под стражей. Преступникам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины: им грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
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 Теги: ограбление, Харьковская область

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Сегодня, 14:32 » Автор: Ирина Шевченко
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