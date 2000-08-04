Раздел: Происшествия
Кровавая резня в Киеве: появились новые детали
Дебоширу грозит до семи лет лишения свободы.
Полицейские задержали мужчину, который в Подольском районе столицы саблей ранил парня. По факту нападения открыли уголовное производство.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, – рассказали правоохранители.
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Как рассказали полицейские, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ранил оппонента. Нападавшим оказался 49-летний киевлянин. Пострадавшего в результате инцидента госпитализировали в больницу.
Полицейские задержали мужчину, который в Подольском районе столицы саблей ранил парня. По факту нападения открыли уголовное производство.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, – рассказали правоохранители.
Читайте также: На Харьковщине "обчистили" ювелирный магазин
Как рассказали полицейские, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ранил оппонента. Нападавшим оказался 49-летний киевлянин. Пострадавшего в результате инцидента госпитализировали в больницу.
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