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Раздел: Происшествия  
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Кровавая резня в Киеве: появились новые детали

Кровавая резня в Киеве: появились новые деталиДебоширу грозит до семи лет лишения свободы.

Полицейские задержали мужчину, который в Подольском районе столицы саблей ранил парня. По факту нападения открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, – рассказали правоохранители.

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Как рассказали полицейские, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ранил оппонента. Нападавшим оказался 49-летний киевлянин. Пострадавшего в результате инцидента госпитализировали в больницу.
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 Теги: ЧП, Киев

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Сегодня, 15:01 » Автор: Ирина Шевченко
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